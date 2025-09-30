गुरुग्राम में पंजाब सरकार का रोड शो, निवेशकों को दिए नए अवसर के संकेत

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम में अपना पहला घरेलू रोड शो आयोजित किया। यह आयोजन प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारियों का हिस्सा है। कार्यक्रम में कई प्रमुख उद्योगपतियों के साथ व्यावसायिक बैठकों का आयोजन हुआ, जिसके बाद एक विशेष 'पंजाब सत्र' आयोजित किया गया।

इस आयोजन का नेतृत्व मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने किया। उनके साथ उद्योग, वाणिज्य और निवेश संवर्धन मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा (आईएएस), निवेश संवर्धन सचिव केके यादव (आईएएस), पीटीसी की उपाध्यक्ष सीमा बंसल, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका (आईएएस) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इस दौरान पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने हीरो साइकिल्स, राल्सन इंडिया, एम्बर एंटरप्राइजेज, यूनो मिंडा, जीएमआर एयरपोर्ट्स, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स जैसे प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत की। इन चर्चाओं में मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी गईं।

जेनपैक्ट के संस्थापक और पंजाब इनोवेशन मिशन के चेयरमैन प्रमोद भसीन ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उद्योग जगत की अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ विचार साझा किए।

शाम को आयोजित 'पंजाब सत्र' की शुरुआत इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ द्वारा 'एडवांटेज पंजाब' पर एक प्रस्तुति से हुई। इस मौके पर प्रिय पॉल (अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स), कमल ओसवाल (नाहर ग्रुप), अनुप बेक्टर (मिसेज बेक्टर्स), संदीप गोयल (नेस्ले इंडिया), प्रमोद भसीन और शिव राज पलटा (एवराइज़ इंडिया) जैसे उद्योगपतियों ने पंजाब में अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य को व्यापार के लिए अनुकूल गंतव्य बताया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पंजाब एक 'इन्वेस्टर फर्स्ट' राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योगपतियों को पारदर्शी शासन, विश्वस्तरीय अधोसंरचना और इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से त्वरित सुविधा का भरोसा दिलाया।

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने पंजाब की प्रगतिशील नीतियों का जिक्र किया, जबकि मंत्री संजीव अरोड़ा ने हाल ही में हुए सुधारों, इन्वेस्ट पंजाब को दी गई नई शक्तियों और 24 सेक्टोरल कमेटियों के गठन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "पंजाब अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है जहां उद्योग नीति निर्माण के केंद्र में है।"

रोड शो का समापन ओपन हाउस डिस्कशन और नेटवर्किंग डिनर के साथ हुआ। इस रोड शो का अगला चरण 30 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

