गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन साइट पर सात श्रमिकों की मौत के बाद सिग्नेचर ग्लोबल को मिला नोटिस

गुरुग्राम, 10 मार्च (आईएएनएस)। कंस्ट्रक्शन साइट पर सात श्रमिकों की मौत के बाद रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल को पुलिस ने नोटिस जारी किया है।

गुरुग्राम के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि सिधरावली स्थित सिग्नेचर ग्लोबल निर्माण स्थल पर हुई घटना के बाद कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कंपनी से मुआवजे के चेक प्राप्त किए जाएं और मृतक श्रमिकों के परिवारों को सौंप दिए जाएं।”

शर्मा ने आईएएनएस को बताया,“प्रशासन की पहली प्राथमिकता शवों को परिजनों को सौंपना और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जबकि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

यह दुर्घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर सिधरावली क्षेत्र में होटल राव के पास कपरियावास स्थित सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर सोसाइटी में हुई।

अधिकारियों के अनुसार, निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे कई मजदूर दब गए।

इस घटना में सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत भिवाड़ी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि घायल मजदूरों में से तीन नेपाल के निवासी हैं।

पुलिस ने बताया कि मरने वाले सात श्रमिकों में से छह झारखंड के थे, जबकि एक राजस्थान का था।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

पुलिस टीमों ने मृतकों और घायल श्रमिकों दोनों के परिजनों से संपर्क कर लिया है।

गुरुग्राम पुलिस ने आईएएनएस को बताया कि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि इस मामले की कानूनी कार्यवाही हरियाणा में की जाएगी, क्योंकि घटना हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में हुई है, जबकि घायल श्रमिकों को चिकित्सा उपचार के लिए भिवाड़ी लाया गया है।

