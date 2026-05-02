अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

गुजरात और रवांडा के बीच आर्थिक साझेदारी विस्तार पर सहमति, सांस्कृतिक रिश्तों पर भी जोर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 01:49 AM

गांधीनगर, 1 मई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में दक्षिण गुजरात जोन की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आईं रवांडा देश की भारत स्थित उच्चायुक्त जैक्लीन मुकानगीरा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक में भारत, गुजरात तथा रावांडा के द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को अधिक सुदृढ़ बनाने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान रवांडा की भारत स्थित उच्चायुक्त महामहिमा जैक्लीन मुकानगीरा ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) की सफलता के लिए अभिनंदन देते हुए कहा कि रवांडा भारत का महत्वपूर्ण भागीदार देश है। इन द्विपक्षीय संबंधों के कारण गुजरात और रवांडा के बीच सक्रिय व्यापार संबंध भी विकसित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि रवांडा भारत से कपड़े, मसाले और चीनी जैसे उत्पाद आयात करता है। रवांडा में कार्यरत भारतीय उद्योगों में अधिकांश व्यवसाय गुजरातियों द्वारा संचालित होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक एवं पीपल-टू-पीपल कनेक्ट भी अधिक स्ट्रांग हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात का प्रतिनिधिमंडल रवांडा की यात्रा कर दोनों प्रदेशों के आपसी सहयोग को अधिक विस्तृत करने के नए अवसरों पर विचार करेगा। मुख्यमंत्री ने वीजीआरसी में रवांडा के पार्टनर कंट्री होने पर आभार व्यक्त किया और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में भाग लेने का आमंत्रण दिया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव एमके दास, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अजय कुमार और रवांडा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा, "सूरत में वीजीआरसी-दक्षिण गुजरात के दौरान रवांडा की भारत में उच्चायुक्त जैकलीन मुकांगिरा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने गुजरात और रवांडा के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और अधिक मज़बूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने वीजीआरसी की सफलता की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि रवांडा भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसके गुजरात के साथ व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। रवांडा भारत से कपड़ा, मसाले और चीनी जैसे उत्पादों का आयात करता है, और वहां कई भारतीय व्यवसायों का नेतृत्व गुजराती लोग कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक और आपसी मेलजोल के संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मैंने रवांडा से एक प्रतिनिधिमंडल को और अधिक गहन जुड़ाव के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027' में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया।"

--आईएएनएस

पीएसके

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