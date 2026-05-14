गुजरात में नारियल उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

गांधीनगर, 13 मई (आईएएनएस)। राज्य के बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में पिछले दो वर्षों में कच्चे नारियल के उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और अब इसका कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 26 करोड़ नारियल होने का अनुमान है।

यह बढ़ोतरी राज्य के तटीय जिलों में नारियल की खेती के लगातार विस्तार के साथ दर्ज की गई है, जो बागवानी-आधारित खेती की ओर हो रहे क्रमिक बदलाव को दर्शाती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में नारियल की खेती इस समय लगभग 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। मुख्य योगदान देने वाले जिलों में गिर सोमनाथ, जूनागढ़, भावनगर, वलसाड, नवसारी, कच्छ और देवभूमि द्वारका शामिल हैं।

2024-25 के दौरान कच्चे नारियल की औसत उत्पादकता लगभग 9.26 हजार प्रति हेक्टेयर थी, जो कई उत्पादक क्षेत्रों में बेहतर पैदावार का संकेत है।

उत्पादन में इस बढ़ोतरी को सरकार द्वारा समर्थित बागवानी पहलों से मदद मिली है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शामिल हैं, जो किसानों को बागवानी और मूल्य-वर्धित फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मौजूदा योजनाओं के तहत, किसानों को नारियल के बाग लगाने पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।

मल्चिंग और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी कृषि पद्धतियों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, जबकि सिंचाई सहायता 'गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड' के तहत उपलब्ध कराए गए ड्रिप सिस्टम के माध्यम से दी जाती है।

सरकारी नर्सरी रोपण सामग्री भी उपलब्ध कराती हैं, जिसमें अधिक पैदावार देने वाली, बौनी और हाइब्रिड नारियल की किस्में शामिल हैं।

कुल पैदावार में बढ़ोतरी के बावजूद, चोरवाड़ से ऊना तक फैले तटीय क्षेत्र में नारियल उगाने वाले किसानों को, जिसे स्थानीय रूप से 'लीली नागर' के नाम से जाना जाता है, हाल के वर्षों में 'रुगोज व्हाइटफ्लाई' (सफेद मक्खी) के प्रकोप के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इस कीट ने कई क्षेत्रों में बागों के स्वास्थ्य और पैदावार को प्रभावित किया है, हालांकि अधिकारी और किसान नियंत्रण उपायों और अनुकूलित कृषि पद्धतियों को अपनाने के बाद धीरे-धीरे सुधार होने की बात कह रहे हैं।

गिर जिले के सुत्रपाड़ा क्षेत्र में, किसान दिनेश सोलंकी ने स्थानीय रूप से विकसित कीट-नियंत्रण विधि अपनाने के बाद उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

उन्होंने 1,000 लीटर पानी में गुड़ और गिर गाय के दूध का मिश्रण घोलकर अपने बागों का उपचार किया; उनका कहना है कि इससे सफेद मक्खी के प्रकोप को कम करने में मदद मिली।

इस उपाय को अपनाने के बाद, उनकी वार्षिक नारियल पैदावार लगभग 1,000-1,500 से बढ़कर 8,000-10,000 हो गई, और उनकी आय बढ़कर लगभग 12-15 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गई।

नारियल की खेती का विस्तार राज्य में कृषि में विविधता लाने की व्यापक बागवानी रणनीति का एक हिस्सा है।

अधिकारियों ने आने वाले वर्षों में नारियल की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 70,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ, मूल्य-संवर्धन और प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें 'वर्जिन कोकोनट ऑयल' और 'कोकोनट पाउडर' जैसे उत्पाद शामिल हैं, ताकि बाज़ार तक पहुंच को मजबूत किया जा सके और निर्यात की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सके।

कृषि विभाग के आंकड़े संकेत देते हैं कि तटीय बागवानी के लिए निरंतर समर्थन, बेहतर... कीट प्रबंधन और सिंचाई के बुनियादी ढांचे से, आने वाले वर्षों में उत्पादकता में और वृद्धि होने और नारियल उत्पादन में गुजरात की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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