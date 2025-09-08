गुजरात के उद्योग जगत ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत, केंद्र सरकार का जताया आभार

गांधीनगर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात भर के विभिन्न प्रमुख उद्योग संघों के प्रमुखों ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधारों पर चर्चा करने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ एक संवाद बैठक आयोजित की।

उद्योग जगत के नेताओं ने सर्वसम्मति से इन बदलावों का स्वागत किया और इन्हें औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सकारात्मक कदम बताया।

इस बैठक में गुजरात के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों ने नए सुधारों पर अपनी राय साझा करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।

उद्योग संघों ने विश्वास व्यक्त किया कि संशोधित जीएसटी लोगों के जीवन को सरल बनाएगा और अनुकूल व्यावसायिक माहौल तैयार करेगा, जिससे राज्य और देश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

भारतीय मसाला हितधारक महासंघ के अध्यक्ष तेजस गांधी, भारतीय मसाला हितधारक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष अश्विन नायक और भारतीय मसाला हितधारक महासंघ के सह-अध्यक्ष यू. कार्तिक ने जीएसटी सुधारों पर बात की।

जीएसटी सुधारों पर वाधवान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जीएसटी सुधारों से महत्वपूर्ण लाभ होंगे। आम लोगों की बचत होगी और उनका जीवन खुशहाल होगा।

जीएसटी सुधारों पर साणंद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत शाह ने कहा कि हम जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। इन सुधारों से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, इससे आम जन जीवन को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा।

जीएसटी सुधारों पर ब्लू बुद्धा के मालिक संजय गोहेल ने कहा कि हम जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं।

गुजरात उद्योग महासंघ के सचिव एचएम पटेल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से लोगों की बचत होगी। जो फैसले लिए गए हैं, वे सुधारवादी कदम हैं। हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

जीएसटी सुधारों पर अहमदाबाद इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन कुमार पटेल ने कहा कि हम जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं।

