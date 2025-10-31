गिफ्ट निफ्टी ने 9,16,576 करोड़ रुपए का अपना सबसे अधिक मंथली टर्नओवर किया हासिल

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। एनएसई IX गिफ्ट निफ्टी द्वारा शुक्रवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गिफ्ट निफ्टी ने इस वर्ष अक्टूबर के लिए 2.06 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 103.45 बिलियन डॉलर (9,16,576 करोड़ रुपए) का अब तक का अपना सबसे अधिक मंथली टर्नओवर हासिल कर एक बड़ी सफलता अपने नाम की है।

यह उपलब्धि मई 2025 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड 102.35 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। यह मील का पत्थर भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में गिफ्टी निफ्टी में बढ़ते ग्लोबल इंटरेस्ट और विश्वास को दर्शाता है।

एनएसई ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हम गिफ्ट निफ्टी की सफलता को देखकर खुश हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके जबरदस्त सपोर्ट और गिफ्ट निफ्टी को एक सफल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं।"

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 3 जुलाई, 2023 को गिफ्ट निफ्टी के फुल-स्केल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से एनएसई IX पर ट्रेडिंग टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है। फुल-स्केल ऑपरेशन के पहले दिन से लेकर इस वर्ष 30 अक्टूबर तक गिफ्ट निफ्टी में कुल 52.71 मिलियन से अधिक कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम और कुल 2.39 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है।

इससे पहले एनएसई IX की ओर से बताया गया था कि उसके इंटरनेशनल निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट निफ्टी द्वारा 24 अक्टूबर को रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट हासिल किया।

बयान में जानकारी दी गई कि गिफ्ट निफ्टी में 21.23 बिलियन डॉलर (1,86,226 करोड़ रुपए) के 4,10,100 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट देखा गया, जो कि बीते वर्ष 24 सितंबर को दर्ज किए गए पिछले हाई 20.84 बिलियन डॉलर से अधिक था।

इंटरनेशनल मल्टी एसेट्स एक्सचेंज एनएसई IX को 5 जून, 2017 को गिफ्ट सिटी में शुरू किया गया था, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) से मान्यता प्राप्त है। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज की मार्केट शेयर में 99.7 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है, जो कि गिफ्ट आईएफएससीए में इसकी महत्वपूर्ण लीडरशिप को दिखाता है।

