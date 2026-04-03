'गुड फ्राइडे' के अवसर पर शुक्रवार को शेयर बाजार में छुट्टी, इक्विटी से लेकर कमोडिटी तक सभी में कारोबार बंद

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। आज शुक्रवार यानी 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होगी। बाजार में यह अप्रैल महीने की पहली और इस सप्ताह की दूसरी छुट्टी है। इससे पहले 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण भी बाजार बंद रहा था।

स्टॉक एक्सचेंज के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, एनडीएस-आरएसटी और ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट के साथ-साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) सेगमेंट में भी ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी।

निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि अब बाजार सोमवार यानी 6 अप्रैल से फिर से सामान्य रूप से खुलेगा और सभी ट्रेडिंग गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 4 और 5 अप्रैल को शनिवार और रविवार पड़ने के कारण बाजार में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

वैश्विक स्तर पर भी गुड फ्राइडे के कारण प्रमुख बाजारों में छुट्टी रहेगी। अमेरिका सहित कई एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार शक्रवार को बंद रहेंगे, जिससे वैश्विक ट्रेडिंग पर भी असर देखने को मिलेगा।

कमोडिटी बाजार की बात करें तो देश का प्रमुख एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) भी आज पूरी तरह बंद रहेगा। इसमें सुबह और शाम दोनों सत्रों में ट्रेडिंग नहीं होगी, जिसके चलते सोना, चांदी, कच्चा तेल, तांबा और अन्य धातुओं में कोई कारोबार नहीं होगा।

शेयर बाजार में अप्रैल महीने में कुल दो हॉलिडे हैं। आज गुड फ्राइडे के बाद अगली छुट्टी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के मौके पर होगी।

साल 2026 में कुल 20 स्टॉक मार्केट छुट्टियां निर्धारित हैं, जिनमें से 4 वीकेंड पर पड़ती हैं। यानी नियमित कारोबारी दिनों में बाजार कुल 16 दिन बंद रहेगा, जिनमें से अब तक 5 छुट्टियां हो चुकी हैं।

कुल मिलाकर, निवेशकों के लिए आज का दिन पूरी तरह अवकाश का है, और बाजार की गतिविधियां अब अगले कारोबारी दिन यानी सोमवार से ही देखने को मिलेंगी।

--आईएएनएस

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