गीडा : अदाणी समूह और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर ने भी उद्योग लगाने को ली जमीन

गोरखपुर, 27 अगस्त (आईएएनएस)। निवेशकों की मांग के अनुरूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने न केवल लैंड बैंक समृद्ध किया है, बल्कि साल दर साल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी तेज हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो गीडा ने अब तक 54 नई यूनिट्स के लिए रिकॉर्ड 182 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। इससे 5,800 करोड़ रुपए के नए पूंजी निवेश के साथ 8,500 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा गोरखपुर अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है। औद्योगिक प्रगति के नए कालखंड में सिर्फ पिछले पांच साल की बात करें तो इस दौरान गीडा को 9,445 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और इसके जरिए 22,922 रोजगार सृजन संभव हुआ।

इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड पेप्सिको, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट और केंद्रीय भंडारण निगम, कपिला कृषि उद्योग, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

गोरखपुर में अदाणी समूह ने अंबुजा ब्रांड सीमेंट फैक्ट्री की नई यूनिट और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर अमृत बॉटलर्स ने भी यूनिट लगाने के लिए जमीन ली है। यही नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश की उत्सुकता दिखाते हुए गीडा से औद्योगिक जमीन मांगी है।

श्री सीमेंट्स की टीम पहले ही जमीन देखने के लिए दौरा कर चुकी है, जबकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि मंगलवार को विजिट पर आए थे। अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के साथ गीडा ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है।

गत दिनों यहां दो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। गीडा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गोरखपुर में निवेश और औद्योगिक विकास का शानदार इको सिस्टम तैयार हुआ है। गीडा द्वारा निवेशकों की मांग और पसंद के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसका नतीजा है कि यहां औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को आवंटित जमीन से प्रस्तावित निवेश -

श्रेयश डिस्टिलरीज 2,667 करोड़ रुपए

अंबुजा सीमेंट (अदाणी ग्रुप) 1,400 करोड़ रुपए

अमृत बॉटलर्स (कोका कोला) 800 करोड़ रुपए

केयान डिस्टिलरीज 600 करोड़ रुपए

विजन पैरंटल (फार्मास्युटिकल) 100 करोड़ रुपए

आगामी प्रस्तावित निवेश प्रस्ताव -

रिलायंस सीपीएल 1000 करोड़ रुपए

श्री सीमेंट्स 500 करोड़ रुपए

लाइफकेयर्स हॉस्पिटल 500 करोड़ रुपए

ईएसआईसी 150 करोड़ रुपए

डीपीएस 50 करोड़ रुपए

--आईएएनएस

विकेटी/एसके