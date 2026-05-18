'फ्यूल सेविंग': दिल्ली मेट्रो की नई पहल, हर सोमवार को छह अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने रविवार को कई उपायों की घोषणा की। इन घोषणाओं में अतिरिक्त ट्रेनें, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और दिल्ली-एनसीआर नेटवर्क में यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

डीएमआरसी के अनुसार, 18 मई से शुरू होकर हर सोमवार को छह अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से 24 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। निगम ने कहा कि यात्रियों की मांग के आधार पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं चलाई जा सकती हैं।

यह कदम ऊर्जा सुरक्षा, सतत गतिशीलता और पर्यावरण संरक्षण पर बढ़ते जोर के बीच उठाया गया है, जिसमें डीएमआरसी मेट्रो सेवाओं को पेट्रोलियम आधारित सड़क परिवहन के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

एक आधिकारिक बयान में, डीएमआरसी ने कहा कि वह यात्रियों की संख्या में किसी भी संभावित वृद्धि को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और निर्बाध और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पैटर्न पर कड़ी निगरानी रखेगी।

यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो संचालक स्टेशन प्रबंधन और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। उपायों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अधिक टिकट काउंटरों का संचालन, अतिरिक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और बैगेज स्कैनर की सक्रियता, और व्यस्त समय के दौरान तलाशी चौकियों पर प्रतीक्षा समय को कम करने के उपाय शामिल हैं।

एकीकृत शहरी परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डीएमआरसी ने कहा कि उसका नेटवर्क रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी), हवाई अड्डे के टर्मिनलों, नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस), नोएडा मेट्रो और गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो से निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है।

मेट्रो नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन केंद्रों और सांस्कृतिक स्थलों को भी जोड़ता है।

बयान में कहा गया कि चांदनी चौक और कनॉट प्लेस से लेकर साइबर सिटी, शैक्षणिक केंद्रों और प्रतिष्ठित स्थलों तक, दिल्ली मेट्रो दिल्ली-एनसीआर में व्यापक शहरी पहुंच प्रदान करना जारी रखे हुए है।

फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, डीएमआरसी ने कहा कि उसने 160 मेट्रो स्टेशनों पर एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है, जिससे ई-ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक टैक्सी, कैब एग्रीगेटर और साइकिल किराए पर लेने की सुविधा के माध्यम से प्रतिदिन लगभग एक लाख यात्रियों को लाभ मिल रहा है।

--आईएएनएस

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