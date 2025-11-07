फसल बीमा के तहत जायज दावे का एक-एक रुपया किसानों को दिया जाएगा : शिवराज सिंह चौहान

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे का एक-एक रुपया दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के बीड जिले के सिरसाला स्थित ग्लोबल विकास ट्रस्ट (जीवीटी) कृषिकुल में 20,000 किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जरूरत पड़ने पर हम किसानों से सीधे संपर्क करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जायज दावे का एक-एक रुपया उन तक पहुंचे।"

उन्होंने आगे कहा, "किसान सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि जीवनदाता भी है और देश का अन्नदाता है। देश में पहली बार, 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत, पूरे भारत के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर सीधे खेतों तक पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि पर रिसर्च और इनोवेशन का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।"

केंद्रीय मंत्री ने किसानों के साथ बातचीत भी की, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और नए कृषि इनोवेशन को अपनाने से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की।

किसानों ने कृषि मंत्री को रेशम उत्पादन, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और जल संरक्षण पहलों में अपनी प्रगति से भी अवगत कराया।

चौहान ने कहा, "हमारी सभी पहलों का असली उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में हुई अनियमित मौसम की स्थिति का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा ने कई क्षेत्रों में फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों और उनके परिवारों की आजीविका और भविष्य प्रभावित हुआ है।

उन्होंने आश्वासन दिया, "केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं और हर प्रभावित किसान को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार किसानों को फसल नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा देगी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

--आईएएनएस

एबीएस/