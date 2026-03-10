फरवरी में म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो 29,845 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 10 मार्च (आईएएनएस)। मासिक एसआईपी इनफ्लो फरवरी में 29,845 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जनवरी में 31,002 करोड़ रुपए था। यह जानकारी मंगलवार को जारी किए गए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के डेटा से मिली।

हालांकि, सालाना आधार पर मासिक एसआईपी इनफ्लो में 15 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। फरवरी 2025 में यह 25,999 करोड़ रुपए था।

नेट इक्विटी इनफ्लो फरवरी में बढ़कर 25,977.91 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जनवरी में 24,028.59 करोड़ रुपए था।

फरवरी में मल्टीकैप फंड में 1,933.53 रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो दर्ज किया गया है, जो जनवरी में 1,995.23 करोड़ रुपए था। लार्ज कैप फंड में 2,111.68 करोड़ रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो आया है। यह जनवरी में 2,004.98 करोड़ रुपए था।

यह आंकड़ा लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए जनवरी के 3,181.89 करोड़ रुपए से घटकर 3,137.73 करोड़ रुपए हो गया है।

जनवरी में मिड कैप फंड में 4,002.99 करोड़ रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो आया, जो कि जनवरी में 3,185.47 करोड़ रुपए था।

फरवरी में नेट इक्विटी इनफ्लो स्मॉलकैप फंड के लिए 3,881.06 करोड़ रुपए रहा, जो कि जनवरी में 2,942.11 करोड़ रुपए था।

फरवरी में सेक्टोरल/थीमैटिक फंड के लिए नेट इनफ्लो 2,987.29 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जनवरी में 1,042.56 करोड़ रुपए था।

फरवरी में सबसे अधिक इक्विटी इनफ्लो फ्लेक्सी कैप फंड में दर्ज किया गया है, जो कि 6,924.65 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि, जनवरी में यह 7,672.36 करोड़ रुपए था।

फरवरी के अंत तक म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) बढ़कर 35,39,475.91 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जनवरी में 34,86,777.63 करोड़ रुपए था।

डेट को मिलाकर कुल एयूएम फरवरी के अंत में 82,02,956.35 करोड़ रुपए रहा है। पूरी फरवरी में औसत एयूएम 83,42,616.57 करोड़ रुपए रहा है। जनवरी के अंत में एयूएम 81,01,305.58 करोड़ रुपए था और पूरी जनवरी में औसत एयूएम 82,01,174.62 करोड़ रुपए रहा था।

--आईएएनएस

एबीएस/