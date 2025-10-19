अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

फर्रुखाबाद में धनतेरस पर सजा बाजार, खरीदारी को उमड़ी भीड़

Oct 19, 2025, 02:55 AM

फर्रुखाबाद, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में धनतेरस के लिए बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। शुक्रवार की देर रात तक बाजार में तैयारियों का दौर चलता रहा। इलेक्ट्रॉनिक बाजार से लेकर बर्तन की दुकानों और सराफा मार्केट तक में चहल-पहल दिखी। शनिवार को धनतेरस पर बाजार में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।

धनतेरस को लेकर शहर के लोहाई रोड स्थित बर्तन बाजार से लेकर दोपहिया-चार पहिया वाहनों के शोरूम तक को सजाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें रंग-बिरंगी झालरों से जगमगा रही हैं। लोहाई रोड पर बर्तन बाजार में देर रात तक दुकानों की सजावट चलती रही, और ग्राहक भी बर्तन देखने के लिए पहुंचते रहे। बाजार में गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकानें भी सज गई हैं।

मूर्ति बेचने वाले दुकानदारों ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस बार बाढ़ के कारण महंगी मूर्तियों की बिक्री कम है। उन्हें त्योहार पर अच्छी दुकानदारी की उम्मीद है। उनके पास 100 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। शुक्रवार रात से ही लोग बर्तन खरीदने पहुंच रहे हैं।

बर्तन व्यापारी अशोक कुमार बाजपेई ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बाजार पूरी तरह से तैयार है और इस बार कम वजन के बर्तन बाजार में आए हैं। उन्होंने अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई है।

वहीं, धनतेरस पर वाहनों की खरीदारी को लेकर भी ग्राहकों में उत्साह है। ग्राहकों ने बाइक की बुकिंग पहले से ही करा रखी थी। शुक्रवार की देर रात तक बाइक शोरूमों पर भी तैयारी चलती रही।

टीवीएस शोरूम के मैनेजर हरिओम शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि धनतेरस के लिए 125 बाइक की बुकिंग पहले से हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी कम होने का लाभ मिला है और करीब 250 गाड़ियां बिकेंगी। जनपद भर में करीब 2 करोड़ रुपए की टीवीएस बाइक बिकने की उम्मीद है।

हीरो बाइक एजेंसी के मैनेजर ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि शनिवार को धनतेरस के त्योहार पर करीब 150 बाइक ग्राहकों को दी जाएंगी, उन्होंने भी जीएसटी कम होने का फायदा मिलने की बात कही।

