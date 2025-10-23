अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, एक हजार रुपए से अधिक कम हुए दाम

Oct 23, 2025, 04:48 PM

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को फिर एक बार गिरावट देखी गई, जिससे सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमतें 1,000 रुपए प्रति किलो से अधिक कम हो गई हैं।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,23,354 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 553 रुपए की कमी को दर्शाता है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,12,992 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,13,499 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 92,516 रुपए हो गया है, जो कि पहले 92,930 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है।

चांदी की कीमत 1,051 रुपए घटकर 1,51,450 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,52,501 रुपए प्रति किलो थी।

इससे पहले बुधवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों में 3,700 रुपए से अधिक और चांदी की कीमतों में करीब 10,600 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई।

हाजिर बाजार के उलट वायदा में तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 05 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 1.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,23,765 रुपए और चांदी का 05 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 2.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,48,923 रुपए पर था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि एमसीएक्स पर आज सोने की कीमतों में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, बीते दिनों हुई गिरावट की वजह बड़ी तेजी के बाद मुनाफावसूली और अमेरिका की भारत और चीन के बाद ट्रेड समझौते को लेकर बातचीत होना है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतिगत सोच में बदलाव को लेकर अनिश्चितता के कारण मामूली तेजी आई। इसकी वजह निवेशकों का निचले स्तरों पर फिर से निवेश करना था।

--आईएएनएस

एबीएस/

