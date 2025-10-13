अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, 14,000 हाई-वैल्यू नौकरियों के अवसर पैदा होंगे

Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश में 14,000 हाई-वैल्यू नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राज्य के मंत्री के अनुसार, यह तमिलनाडु में इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है और इससे तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा।

राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "तमिलनाडु में अब तक की सबसे अधिक इंजीनियरिंग जॉब्स। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और इससे 14,000 हाई वैल्यू नौकरियां पैदा होंगी। इंजीनियरर्स तैयार रहें।"

राजा ने कहा कि इस निवेश के जरिए फॉक्सकॉन तमिलनाडु में अगले चरण की वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आरएंडडी इंटीग्रेशन, एआई-संचालित एडवांस टेक्नोलॉजी ऑपरेशन लेकर आएगी।

उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन के भारत में प्रतिनिधि रॉबर्ट वू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और राज्य में कंपनी की निवेश योजनाओं के बारे में बताया।

कंपनी के विकास कार्यों को सहयोग देने के लिए, तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस भारत में पहला फॉक्सकॉन डेस्क स्थापित करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह डेस्क परियोजनाओं के सुचारू संचालन और मिशन-मोड क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, और इसे "द्रविड़ मॉडल 2.0" की दिशा में एक कदम बताया।

यह घोषणा रॉबर्ट वू द्वारा पिछले रविवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद की गई है।

उस बैठक के दौरान, उन्होंने कर्नाटक में फॉक्सकॉन की उपस्थिति को मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग एवं टेक्नोलॉजी सहयोग में नए अवसरों की खोज के तरीकों पर चर्चा की।

फॉक्सकॉन वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में सक्रिय है, और ये नई योजनाएं भारत में कंपनी के बड़े विस्तार का संकेत देती हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

