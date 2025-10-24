अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

फेडरल बैंक, ब्लैकस्टोन को 6,196.5 करोड़ रुपए में बेचेगा 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी, बोर्ड ने दी मंजूरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 24, 2025, 08:00 AM
फेडरल बैंक, ब्लैकस्टोन को 6,196.5 करोड़ रुपए में बेचेगा 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी, बोर्ड ने दी मंजूरी

मुंबई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। फेडरल बैंक के बोर्ड ने शुक्रवार को ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन को 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी।

बैंक ने अपने बयान में कहा कि इस डील की वैल्यू 6,196.5 करोड़ रुपए होगी और इस निवेश के लिए बैंक ब्लैकस्टोन को प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी करेगा।

इस एग्रीमेंट के तहत, वारंट इश्यू प्राइस का 25 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन के समय भुगतान किया जाएगा, जबकि बाकी का 75 प्रतिशत वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किए जाने पर देय होगा।

लेनदेन पूरा होने के बाद, ब्लैकस्टोन से जुड़ी कंपनी एशिया II टॉपको XIII प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत हो जाएगी।

बैंक की योजना 27 करोड़ से अधिक वारंट जारी करने की है, इसमें प्रत्येक वारंट की कीमत 227 रुपए होगी। बाद में इन वारंट को शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा।

इस डील के तहत, फेडरल बैंक के बोर्ड ने ब्लैकस्टोन की सहयोगी कंपनी को एक विशेष अधिकार देने की भी मंजूरी दे दी है, जिससे वह सभी वारंटों के लागू होने के बाद बोर्ड में एक सेवानिवृत्त गैर-कार्यकारी निदेशक को नामित कर सके।

ब्लैकस्टोन के साथ प्रस्तावित सौदे के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के उद्देश्य से फेडरल बैंक 19 नवंबर को एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करेगा।

भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में इस समय काफी बड़ी निवेश डील्स देखी जा रही हैं।

इस महीने यूएई के दूसरे सबसे बड़े बैंक अमीरात एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सम्मान कैपिटल को वारबर्ग पिंकस और अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

बड़ा निवेश मिलने के बाद, फेडरल बैंक के शेयर शुक्रवार को 12:25 पर 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 228.88 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। बीते एक साल में फेडरल बैंक का शेयर 21 प्रतिशत चढ़ चुका है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...