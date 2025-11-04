फिच रेटिंग्स ने एपीएसईजेड और एईएसएल का आउटलुक 'स्टेबल' किया

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। फिच रेटिंग्स ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) के आउटलुक को 'नेगेटिव' से रिवाइज कर 'स्टेबल' कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि अदाणी ग्रुप ने अलग-अलग फंडिंग सोर्स तक अपनी पहुंच दर्ज करवाई है।

फिच ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के सीनियर सिक्योर्ड नोट्स और एईएसएल की सब्सिडियरी, अदाणी ट्रांसमिशन स्टेप-वन लिमिटेड द्वारा जारी एईएसएल-गारंटीड सीनियर सिक्योर्ड नोट्स पर 'बीबीबी-' रेटिंग को बनाए रखा है।

फिच का मानना है कि एपीएसईजेड से जुड़े जोखिम कम बने हुए हैं, जिसे स्टेबल आउटलुक से दर्शाया गया है। फिच का मानना है कि अदाणी ग्रुप ने बीते वर्ष नवंबर में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कुछ बोर्ड मेंबर्स को लेकर अमेरिका की ओर से लगे आरोपों के बावजूद अलग-अलग फंडिंग सोर्स तक अपनी पहुंच दर्ज करवाई है।

अदाणी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लगातार निवेश कर रहा है, जिसके साथ वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कैपेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से इस वर्ष सितंबर में यह फैसला सुनाया गया है कि अदाणी ग्रुप ने रेगुलेटरी डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, न ही 2023 में आई एक शॉर्ट सेलर रिपोर्ट में लगाए आरोपों के अनुसार बाजार में किसी प्रकार का हेर-फेर किया है।

फिच नोट में कहा गया है, "हम उम्मीद करते हैं कि लिक्विडिटी और फंडिंग एपीएसईजेड की रेटिंग के हिसाब से बनी रहेगी, जिसमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इसके कैश फ्लो से समर्थन पाएगी, जो बंदरगाहों के एक मजबूत पोर्टफोलियो, कैपेक्स फ्लेक्सिबिलिटी और प्रदर्शित क्रेडिट मार्केट एक्सेस से संचालित होती है।"

नोट में आगे कहा गया है, "हम फाइनेंशियल प्रोफाइल को एपीएसईजेड की 'बीबीबी-' रेटिंग की तुलना में मजबूत मानते हैं, जो भारत की (बीबीबी-/स्टेबल) कंट्री सीलिंग 'बीबीबी-' से सीमित है। एपीएसईजेड भौगोलिक रूप से अलग-अलग पोर्ट लोकेशन, एडवांस्ड इंटरमॉडल कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट-इन-क्लास ऑपरेशनल एफिशिएंसी से लाभान्वित होता है। इसके पास अलग-अलग तरह के कार्गो को संभालने के लिए एक व्यापक और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपने लगभग आधे कार्गो के लिए हाई कस्टमर रिटेंशन है।"

एपीएसईजेड भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। यह 15 ऑपरेशनल पोर्ट और टर्मिनल के जरिए भारत के समुद्री कार्गो का एक चौथाई हिस्सा संभाल रहा है, जिनमें से अधिकांश अपने-अपने क्षेत्रों में प्राइमरी पोर्ट के रूप में काम करते हैं।

एपीएसईजेड के एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इंटीग्रेटेड रेल लॉजिस्टिक्स ने मार्केट शेयर में बढ़त और थ्रूपुट ग्रोथ को बढ़ावा दिया है।

फिच रेटिंग्स ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का आउटलुक भी नेगेटिव से रिवाइज कर स्टेबल कर दिया है और इसकी लॉन्ग-टर्म फॉरेन- और लोकल-करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग्स को 'बीबीबी-' पर बनाए रखा है।

फिच का मानना ​​है कि अमेरिकी जांच से एईएसएल और एईएमएल के लिए जोखिम कम हो गया है, क्योंकि आरोपों के बाद से उन्होंने अलग-अलग फंडिंग सोर्स तक अपनी पहुंच दिखाई है।

फिच के नोट के अनुसार, "अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने अलग-अलग ऑनशोर और ऑफशोर लेंडर्स से 24 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक जुटाने के बाद भी अमेरिका में आरोप लगने के बावजूद पर्याप्त फंडिंग तक पहुंच दिखाई है। एईएसएल ने बीते वर्ष नवंबर से अपने कैपेक्स को फंड करने के लिए घरेलू बैंकों और रुपए बॉन्ड मार्केट से 1.6 बिलियन यूएस डॉलर और विदेशी बैंकों से 200 मिलियन यूएस डॉलर उधार लिए हैं।"

एईएसएल और एईएमएल की क्रेडिट प्रोफाइल को एक स्थिर और अनुकूल रेगुलेटरी एनवायरमेंट से लाभ मिलता है। एईएमएल के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से रेवेन्यू और एईएसएल के कॉस्ट-प्लस टैरिफ फ्रेमवर्क एसेट्स से लॉन्ग-टर्म कैश फ्लो की निश्चितता और स्थिरता मिलती है।

नोट में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि एईएसएल के टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (टीबीसीबी) फ्रेमवर्क एसेट्स कॉस्ट-प्लस मॉडल के मुकाबले कम सुरक्षा प्रदान करते हैं।

एईएसएल भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट-सेक्टर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है, जिसके पास देश के 14 राज्यों में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मौजूद हैं। यह एईएमएल की 74.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। वहीं, एईएमएल मुंबई के 85 प्रतिशत हिस्से को कवर करने वाली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है।

