एयरटेल ब्रॉडबैंड से नोएडा के निवासी परेशान, पैसा देने के बाद भी नहीं मिल रही सर्विस

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। एयरटेल ब्रॉडबैंड नोएडा के कुछ सेक्टर्स में अपनी खराब सर्विस को लेकर चर्चा में है। यूजर्स का कहना है कि पैसे देने के बाद भी बीते एक महीने में 6-7 घंटे का प्रतिदिन आउटेज देखने को मिल रहा है। वहीं, एयरटेल भी इस समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।

नोएडा के सेक्टर 143 के स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले एक महीने से एयरटेल ब्रॉडबैंड में इतनी बार रुकावट आ रही है कि उनके पास अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर स्विच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

सेक्टर 143 स्थित गुलशन इकेबाना सोसाइटी के निवासी देब ने कहा,“इस साल फरवरी की शुरुआत से ही एयरटेल नेटवर्क के साथ हमारा अनुभव बेहद खराब रहा है। इंटरनेट अकसर 5-6 घंटे के लिए बंद हो जाता है और अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।”

इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार को भी एयरटेल ब्रॉडबैंड सेवा में लगातार 5-6 घंटे लंबी रुकावट देखी गई।

स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण आस-पास के इलाके में सीवर निर्माण का काम कर रहा है और उनकी जेसीबी क्रेन बार-बार एयरटेल के केबलों से टकरा रही है, जिससे इंटरनेट बंद हो जाता है।

जब आईएएनएस ने एयरटेल और नोएडा प्राधिकरण से संपर्क किया, तो दोनों ने ही सवालों का जवाब नहीं दिया।

पास की एक सोसाइटी में रहने वाली और वर्क फ्रॉम होम करने वाली रश्मी के अनुसार, एयरटेल के बार-बार बंद होने से उनका पूरा काम ठप हो गया है, क्योंकि वह पूरी तरह से वाई-फाई सेवा पर निर्भर हैं।

उन्होंने आगे कहा,“ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एयरटेल की सेवा अब तक भरोसेमंद रही है। इन रुकावटों से मेरा पूरा दिन का प्लान प्रभावित हुआ है। मेरे पास रिलायंस जियो में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा,“एयरटेल के अधिकारी नोएडा प्राधिकरण से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करके इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते और अपने ग्राहकों के लिए बिना रुकावट सेवा सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते?”

इस बीच, पिछले साल दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयरटेल उपयोगकर्ताओं को भी गंभीर रुकावट का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लोगों ने कॉल करने, संदेश भेजने और इंटरनेट का उपयोग करने में परेशानी की शिकायत की। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहा है।

कंपनी ने बाद में सेवा बहाल कर दी। कंपनी के एक बयान में कहा गया, “दिल्ली-एनसीआर के हमारे ग्राहकों को पिछले एक घंटे से वॉइस कॉलिंग में कुछ समस्या आ रही है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा हल हो चुका है और हमारे इंजीनियर इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है।”

--आईएएनएस

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