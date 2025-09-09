एयर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल में तनाव बढ़ने पर काठमांडू की उड़ानें कीं रद्द

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार को पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों से गहराई अराजकता की स्थिति को देखते हुए दिल्ली और काठमांडू के बीच अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

एयर इंडिया ने अपने एक बयान में कहा, "काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली रूट की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन उड़ानों में एआई2231/2232, एआई2219/2220, एआई217/218 और एआई211/212 शामिल हैं।"

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जल्द आगे की जानकारी साझा करेंगे। एयर इंडिया में हम हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।"

इंडिगो ने कहा कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हवाई अड्डे को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है।

एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं। अगर आपकी यात्रा प्रभावित होती है तो आप सुविधाजनक रूप से कोई वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर रिफंड का दावा कर सकते हैं।"

इंडिगो ने कहा, "हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेट कर रहे हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें। हम सामान्य परिचालन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके धैर्य के लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं।"

इस बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने सोमवार को 19 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन तेज होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

नेपाल में जेन जी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन की जवाबदेही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के पहले दिन ही कई लोगों की मौत हो गई। इससे गुस्साए देश भर के प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों और सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया।

मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन में घुसकर आग लगा दी।

प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को भी इमारत को नुकसान पहुंचाने की असफल कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो गई थी।

भारत ने कहा कि नेपाल में बदलते और बिगड़ते हालातों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

