अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एयर इंडिया बोइंग विमान क्रैश पर एएआईबी की रिपोर्ट जल्द जारी होगी: राम मोहन नायडू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 10, 2026, 03:59 AM

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले साल जून में अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग विमान को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) काफी तेजी से जांच कर रही है और इसे लेकर रिपोर्ट जल्द ही जारी होगी।

लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट एआई171 12 जून, 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 241 यात्रियों सहित 260 लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा, "पिछले साल जून में हुई एआई171 दुर्घटना के संबंध में जांच बहुत तेजी से चल रही है और एएआईबी, जो इस मामले की प्राथमिक जांच कर रही है, को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द, इस साल के अंत तक, रिपोर्ट जारी हो जाएगी।"

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईरान युद्ध के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए पश्चिम एशिया के लिए उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

पश्चिम एशिया की स्थिति और उड़ान संचालन की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने तुरंत एयरलाइंस से संपर्क किया और सर्कुलर जारी किए।

उन्होंने आगे कहा कि डीजीसीए के अधिकारियों ने एयरलाइंस के साथ कई बैठकें की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पश्चिम एशिया के हवाई अड्डों पर जाने वाले विमानों की 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित होने पर ही उड़ानें संचालित करें।

उन्होंने कहा कि यात्रियों को भ्रम से बचाने के लिए यात्रा संबंधी सलाह भी जारी की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच एयरलाइंस सेवाएं संचालित करने के लिए उपलब्ध स्लॉट का गहनता से अध्ययन कर रही हैं और पिछले सप्ताह लगभग 90,000 लोग भारत की यात्रा कर पाए हैं।

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी, जिससे अधिक लोग विमानों के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे।"

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...