अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एसबीआई ने नए उधारकर्ताओं के लिए होम लोन की दरों को 25 आधार अंक बढ़ाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 09:17 AM

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने नए उधारकर्ताओं के लिए होम लोन की दरों को 25 आधार अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बैंक ने यह बढ़ोतरी ब्याज दरों के अपर बैंड में की है। एसबीआई की ओर से नए होम लोन की ब्याज के लिए निर्धारित किया गया बैंड 7.50 प्रतिशत से लेकर 8.70 प्रतिशत के बीच में है। इससे पहले यह बैंड 7.50 प्रतिशत से लेकर 8.45 प्रतिशत के बीच था।

एसबीआई की ओर से होम लोन पर ब्याज दरों को ऐसे समय पर बढ़ाया गया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट को अगस्त की मौद्रिक नीति में 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।

होम लोन हमेशा क्रेडिट स्कोर के आधार पर दिया जाता है, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, बैंक उसे कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। वहीं, क्रेडिट स्कोर कम होने पर, इसका उल्टा होता है।

ऐसे में बढ़ी हुई ब्याज दरों का असर कम क्रेडिट स्कोर वालों पर अधिक होगा।

सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को होम लोन पर 7.35 प्रतिशत से लेकर 10.10 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

एसबीआई की ओर से होम लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के बाद अन्य बैंक की इसे फॉलो कर सकते हैं।

इससे पहले बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से होम लोन सस्ते हो जाएंगे। यह बदलाव सबसे पहले एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (ईबीएलआर) से जुड़े लोन में महसूस किया जाएगा, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) द्वारा दिए गए सभी लोन का लगभग 60 प्रतिशत है।

साथ ही, एसबीआई ने चेतावनी दी है कि हालांकि कम दरों से उधारकर्ताओं को लाभ होता है, लेकिन बैंकों को अपने लाभ मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...