एसबीआई को ग्लोबल अवॉर्ड मिलने पर बोले पीयूष गोयल, बैंक देश की ग्रोथ स्टोरी में निभा रहा अहम भूमिका

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने गुरुवार को कहा कि उसे न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस से दो प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिले हैं, जिसमें वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 शामिल हैं।

बैंक की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए गोयल ने कहा कि हमारे अपने भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस, न्यूयॉर्क द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ बैंक अवॉर्ड समारोह में इसकी उत्कृष्ट सेवा और विश्वव्यापी ग्राहक विश्वास के लिए दो प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इस बहुप्रतीक्षित सम्मान के लिए समस्त एसबीआई परिवार को हार्दिक बधाई। वित्तीय समावेशन के प्रति एसबीआई की दृढ़ प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए उसके निरंतर प्रयास, भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण हैं।"

विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक 2025 के दौरान आयोजित ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड समारोह में न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस द्वारा यह अवॉर्ड प्रदान किया गया।

एसबीआई के समूह अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा, "ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता दिए जाने से हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 52 करोड़ ग्राहकों की सेवा करने और प्रतिदिन 65,000 नए ग्राहक जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण में निवेश की आवश्यकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि एक 'डिजिटल फर्स्ट, उपभोक्ता फर्स्ट' बैंक के रूप में, हमारा प्रमुख मोबाइल एप्लिकेशन 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसके 1 करोड़ दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

यह दोहरी मान्यता इनोवेशन, वित्तीय समावेशन और ग्राहक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक बैंकिंग अग्रणी के रूप में एसबीआई की स्थिति को मजबूत करती है।

एसबीआई ने एक बयान में कहा, "ये पुरस्कार तकनीकी नेतृत्व बनाए रखते हुए और भारत के विविध भौगोलिक परिदृश्य में सेवाओं का विस्तार करते हुए अपने व्यापक ग्राहक आधार को विश्व स्तरीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में बैंक की सफलता को मान्यता देते हैं।"

इस महीने की शुरुआत में, एसबीआई ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2024 में 'एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन' योजना शुरू होने के बाद से अगस्त 2025 तक 2.25 लाख एसएमई डिजिटल लोन प्रोसेस किए हैं, जिनकी कुल क्रेडिट सीमा 74,434 करोड़ रुपए है। इसमें 3,242 करोड़ रुपए के 67,299 एमएसएमई मुद्रा लोन की प्रोसेसिंग शामिल है।

