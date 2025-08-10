एसबीआई को एनएसडीएल में निवेश से हुआ बंपर मुनाफा, 1.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 780 करोड़ रुपए में बदला

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बंपर मुनाफा हुआ और रिकॉर्ड 650 गुना का रिटर्न मिला है।

दरअसर 6 अगस्त को शेयर बाजार में एनएसडीएल की लिस्टिंग आईपीओ इश्यू प्राइस 800 रुपए से 10 प्रतिशत ऊपर 880 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी।

लिस्टिंग के बाद एनएसडीएल के शेयर की कीमत में तीन सत्रों में 62.5 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया और इसकी कीमत 1,300.30 रुपए पर पहुंच गई है।

इस तेजी के साथ एनएसडीएल में एसबीआई की 3 प्रतिशत हिस्सेदारी की वैल्यू 780 करोड़ रुपए हो गई है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 2 रुपए प्रति शेयर की दर पर एनएसडीएल के 60 लाख स्टॉक्स केवल 1.20 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जो कि 650 गुना के रिटर्न को दिखाता है।

इसी प्रकार का मुनाफा आईडीबीआई बैंक को भी हुआ है। उसने भी 2 रुपए प्रति शेयर की दर पर एनएसडीएल के 14.99 प्रतिशत या 2.998 करोड़ शेयर 5.996 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जिसकी वैल्यू आज बढ़कर 3,898.80 करोड़ रुपए हो गई है।

स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) भी 650 गुना रिटर्न वाले क्लब में शामिल हो गया। इसने मात्र 2.049 करोड़ रुपए में 1 करोड़ से अधिक एनएसडीएल के शेयर (5.12 प्रतिशत) खरीदे थे।

एसयूयूटीआई के निवेश का मूल्य अब 1,332.68 करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अलावा, अन्य सरकारी और निजी कंपनियों, जिन्होंने शुरुआत में एनएसडीएल में निवेश किया था, उन्हें बंपर मुनाफा हुआ है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 12.28 रुपए प्रति शेयर की दर पर 36.84 करोड़ रुपए में एनएसडीएल के 2.99 करोड़ शेयर या 15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। अब उन शेयरों का मूल्य 3,900.90 करोड़ रुपए हो गया है और एक्चेंज को 105 गुना का रिटर्न मिला है।

एचडीएफसी बैंक ने एनएसडीएल में 108.29 रुपए प्रति शेयर की दर पर 1.38 करोड़ शेयर या 6.95 प्रतिशत खरीदा था और निजी बैंक ने 150.54 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अब बढ़कर 1,657.54 करोड़ रुपए में बदल गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनएसडीएल में 5.20 रुपए प्रति शेयर की दर पर 51.25 लाख शेयर या 2.56 प्रतिशत शेयर 2.665 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जिनकी कीमत अब बढ़कर 666.90 करोड़ रुपए हो गई, जो 249 गुना के रिटर्न को दिखाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/