अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

EPFO Payroll June 2025: ईपीएफओ ने जून में 21.89 लाख सदस्य जोड़े, बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड

ईपीएफओ में जून 2025 में रिकॉर्ड 21.89 लाख नए सदस्य जुड़े।
Aug 21, 2025, 04:07 PM
ईपीएफओ ने जून में 21.89 लाख सदस्य जोड़े, बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस वर्ष जून में 21.89 लाख सदस्यों को जोड़ा, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

यह आंकड़ा पिछले महीने मई की तुलना में जून के दौरान नेट पेरोल एडिशन में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, सालाना आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में जून में नेट पेरोल एडिशन में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहलों से बढ़े हुए रोजगार अवसरों और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता को दर्शाता है।

ईपीएफओ ने इस वर्ष जून में लगभग 10.62 लाख नए सब्सक्राइबर्स का नामांकन किया, जो मई की तुलना में 12.68 प्रतिशत की वृद्धि और जून 2024 की तुलना में 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि को दर्शाता है।

आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण पहलू 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में 6.39 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े, जो जून में जुड़े कुल नए सब्सक्राइबर्स का 60.22 प्रतिशत है। इस महीने में जुड़े 18-25 आयु वर्ग के नए सब्सक्राइबर्स की संख्या पिछले मई महीने की तुलना में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

इसके अलावा, जून 2025 के लिए 18-25 आयु वर्ग के लिए नेट पेरोल एडिशन लगभग 9.72 लाख है, जो पिछले महीने की तुलना में 11.41 प्रतिशत की वृद्धि और पिछले वर्ष जून की तुलना में 12.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

यह पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित वर्कफोर्स में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, जो कि मुख्यतः फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं।

लगभग 16.93 लाख सदस्य, जो पहले ईपीएफओ से बाहर हो गए थे, इस वर्ष जून में फिर से ईपीएफओ में शामिल हुए।

यह आंकड़ा मई की तुलना में 5.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह जून 2024 की तुलना में सालाना आधार पर 19.65 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्शाता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी संचित राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण सुनिश्चित हुआ और उनकी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ।

इस वर्ष जून में लगभग 3.02 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं, जो पिछले महीने की तुलना में 14.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह पिछले वर्ष जून की तुलना में साल-दर-साल 1.34 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्शाता है।

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, इस महीने के दौरान नेट फीमेल पेरोल एडिशन में लगभग 4.72 लाख की वृद्धि हुई, जो मई की तुलना में मासिक आधार पर 11.11 प्रतिशत की वृद्धि और जून 2024 की तुलना में सालाना आधार पर 10.29 प्रतिशत की वृद्धि है। महिला सदस्यों की संख्या में यह वृद्धि अधिक इंक्लूसिव और डायवर्स वर्कफोर्स की ओर बड़े बदलाव का संकेत है।

 

 

