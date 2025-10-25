अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एनएचएआई का बड़ा कदम, अब टोल प्लाजा पर मासिक और वार्षिक पास के बारे में दी जाएगी विस्तृत जानकारी

Oct 25, 2025, 06:08 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शुक्रवार को 'स्थानीय मासिक पास' और 'वार्षिक पास' की उपलब्धता के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर इन पासों के बार विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

एनएचएआई ने अपने बयान में कहा कि यूजर्स के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है, जिससे यूजर्स को स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास सुविधा की उपलब्धता, दरों और प्रक्रियाओं के बारे में सटीक जानकारी हो।

एनएचएआई ने आगे कहा कि यह विवरण टोल प्लाजा के प्रवेश द्वारों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों और प्रवेश/निकास के स्‍थान सहित, सभी दिखाई देने स्थानों पर साइनेज बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगी।

ये साइनेज अंग्रेजी, हिन्दी और/या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे। एनएचएआई ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 30 दिनों के भीतर शुल्क प्लाजा पर ये बोर्ड लगाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शुल्क के बारे में लागू किए गए नियमों के अनुसार सभी साइन बोर्ड दिन और रात में स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

साथ ही, इस विवरण को 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल एप्लिकेशन और एनएचएआई की संबंधित परियोजना वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा।

एनएचएआई ने बताया कि हाइवे यूजर्स विभिन्न रियायती पासों का लाभ उठा सकते हैं जो आवागमन को सहज और किफायती बनाने के लिए उपलब्ध हैं। इन पासों में शुल्क प्लाजा के 20 किमी (या जहां लागू हो) के दायरे में रहने वाले निजी वाहनों वाले यात्रियों के लिए 'स्थानीय मासिक पास' सुविधा शामिल है।

'स्थानीय मासिक पास' का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और आवासीय पते का प्रमाण आदि शामिल हैं, जो सभी टोल प्लाजा पर भी सूचीबद्ध हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मासिक पास शुल्क प्लाजा हेल्पडेस्क पर जारी किया जाता है।

इसी प्रकार, एक वर्ष या 200 शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग की वैधता वाला 'वार्षिक पास' सुविधा केवल कार/जीप/वैन जैसे "निजी वाहनों" के लिए ही उपलब्ध है। वार्षिक पास 'राजमार्गयात्रा ऐप' के माध्यम से खरीदा जा सकता है और 3,000 रुपए का एकमुश्त शुल्क अदा करने के बाद वाहन से जुड़े वैध फास्टैग पर डिजिटल रूप से सक्रिय हो जाता है। यह वार्षिक पास पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 शुल्क प्लाजा पर मान्य है।

