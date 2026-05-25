एनबीसीसी का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में 39 प्रतिशत बढ़कर 253 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। सरकारी कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सोमवार को वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा जनवरी-मार्च अवधि में सालाना आधार पर 38.78 प्रतिशत बढ़कर 253.51 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पहले 182.66 करोड़ रुपए पर था।

कंपनी ने कहा कि मार्च तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 1.80 प्रतिशत कम होकर 4,559.79 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,643.84 करोड़ रुपए थी।

तिमाही आधार पर एनबीसीसी का मुनाफा 28.5 प्रतिशत और आय 51 प्रतिशत बढ़ी है।

कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत -प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) कारोबार-वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर लगभग 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 4,356.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

हालांकि, अन्य क्षेत्रों में इस तिमाही में मंदी देखी गई। रियल एस्टेट सेगमेंट की आय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 161.39 करोड़ रुपए से घटकर 42.72 करोड़ रुपए रह गई है।

इसी तरह, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) सेगमेंट से आय भी पिछले वर्ष के 211 करोड़ रुपए से घटकर 140 करोड़ रुपए रह गई।

परिचालन स्तर पर ईबीआईटीडीए मार्च तिमाही में 287 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 297 करोड़ रुपए से 3.4 प्रतिशत कम है।

एनबीसीसी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 1 रुपए अंकित मूल्य पर 0.46 रुपए का अंतिम लाभांश देने की भी सिफारिश की है।

कंपनी ने कहा कि यदि डिविडेंड स्वीकृत हो जाता है, तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

एनबीसीसी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 2.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 96.82 रुपए पर बंद हुआ।

--आईएएनएस

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