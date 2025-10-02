एनआईटीईएस का आरोप, टीसीएस ने पुणे में 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। नैसेंट आईटी एम्प्लॉइज सीनेट (एनआईटीईएस) ने टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) पर आरोप लगाया है कि कंपनी पुणे में करीब 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है।

एनआईटीईएस एक फोरम है, जो कि आईटी सेक्टर के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

यह आरोप एनआईटीईएस के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र में लगाया गया है, जिसमें प्रभावित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।

एनआईटीईएस के अनुसार, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने महाराष्ट्र के श्रम सचिव से इस मामले की जांच करने को कहा है।

हालांकि, सलूजा ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति और भी खराब हो गई है, हाल के हफ्तों में पुणे में हजारों कर्मचारियों को कथित तौर पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

एनआईटीईएस ने दावा किया कि इनमें से कई कर्मचारी मध्यम से वरिष्ठ स्तर के पेशेवर हैं, जिन्होंने टीसीएस में 10 से 20 साल बिताए हैं, और ज्यादातर की उम्र 40 साल से अधिक है।

एनआईटीईएस ने कहा कि मौजूदा बाजार में नई नौकरियां ढूंढ़ना उनके लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके पास होम लोन, स्कूल की फीस और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसी वित्तीय जिम्मेदारियां हैं।

फोरम ने आगे आरोप लगाया कि ये बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का उल्लंघन है, क्योंकि कंपनी ने सरकार को इसकी सूचना नहीं दी थी।

इसमें दावा किया गया कि टीसीएस ने छंटनी मुआवजा नहीं दिया है और कर्मचारियों पर "स्वैच्छिक इस्तीफा" देने का दबाव डाला जा रहा है।

एनआईटीईएस ने कहा कि यह संकट सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि उन परिवारों का भी है जिनके बच्चों की शिक्षा, घरेलू स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा अब खतरे में है।

हालांकि, टीसीएस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एक बयान में, कंपनी ने कहा, "यहां साझा की गई जानकारी गलत और शरारतपूर्ण है। हमारे संगठन में कौशल को पुनर्गठित करने की हमारी हालिया पहल से केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।"

कंपनी ने आगे कहा कि प्रभावित लोगों को उचित देखभाल और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए गए हैं।

जून में, टीसीएस ने अपने वैश्विक कार्यबल में लगभग 2 प्रतिशत की कटौती करने की योजना की घोषणा की थी, जो लगभग 12,261 नौकरियां शामिल थीं, जिनमें से अधिकांश मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर थीं।

इस स्थिति को कई परिवारों के लिए "सबसे कठिन समय" बताते हुए, एनआईटीईएस ने मुख्यमंत्री फडणवीस से हस्तक्षेप करने, कथित अवैध बर्खास्तगी को रोकने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी कर्मचारियों को कानून के तहत उनके उचित लाभ मिलें।

--आईएएनएस

एबीएस/