अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एमएंडएम की बिक्री सितंबर में एक लाख यूनिट्स के पार, फेस्टिव सीजन का मिला फायदा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 08:03 AM

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने बुधवार को कहा कि कंपनी की सितंबर में कुल बिक्री 1,00,298 यूनिट्स रही है और इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16 प्रतिशत की बढ़त हुई है।

कंपनी ने त्यौहारी सीजन के दौरान मांग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, जिसमें पहले नौ दिनों में एसयूवी की खुदरा बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में सितंबर में एमएंडएम ने घरेलू बाजार में 56,233 यूनिट्स वाहन बेचे हैं। इसमें पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। निर्यात को मिलाकर यह आंकड़ा 58,174 यूनिट्स रहा है।

कंपनी की घरेलू वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 26,728 यूनिट्स रही, जो 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

हालांकि, कंपनी ने बताया कि सितंबर में एसयूवी की बिक्री संख्या महीने के आखिरी 10 दिनों में ट्रेलरों की कमी के कारण थोड़ी प्रभावित हुई।

बीते महीने के प्रदर्शन पर महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि जीएसटी 2.0 और त्योहारी सीजन से पहले दबी हुई मांग ने इस मजबूत वृद्धि को बल दिया।

उन्होंने कहा, "सितंबर में, हमने 56,233 एसयूवी की बिक्री की, जो 10 प्रतिशत वृद्धि को दिखाती है और कुल वाहनों की बिक्री 1,00,298 इकाई रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।"

उन्होंने आगे कहा, "मजबूत त्योहारी मांग के कारण, हमने पिछले साल की तुलना में नवरात्रि के पहले नौ दिनों के दौरान एसयूवी की खुदरा बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी।"

निर्यात के मोर्चे पर, महिंद्रा ने सितंबर में 4,320 वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है।

इलेक्ट्रिक मॉडल सहित तिपहिया वाहन खंड में, कंपनी ने घरेलू बाजार में 13,017 यूनिट्स बेचीं, जो 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...