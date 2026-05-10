एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सीईओ अमित चड्डा का वेतन वित्त वर्ष 26 में 17.4 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित चड्डा को वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी द्वारा 14.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 17.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह जानकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि चड्ढा के वेतन पैकेज में 5.77 करोड़ रुपए का मूल वेतन, 2.62 करोड़ रुपए का कमीशन और 1.68 करोड़ रुपए का वेरिएबल भुगतान शामिल था।

उन्हें पिछले वर्षों में स्वीकृत एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान (ईएसओपी) के उपयोग से जुड़े 4.88 करोड़ रुपए के भत्ते भी प्राप्त हुए।

एलटीटीएस ने कहा है कि यह भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया है और घोषित राशि भारतीय रुपए में इसके समतुल्य मूल्य को दर्शाती है।

कुल वेतन में गिरावट के बावजूद, चड्ढा का वेतन कंपनी के कर्मचारियों के औसत वेतन से काफी अधिक रहा।

वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका वेतन एलटीटीएस कर्मचारियों के औसत वेतन से 147.63 गुना अधिक था।

31 मार्च, 2026 तक एलटीटीएस के कर्मचारियों का औसत वेतन 10.1 लाख रुपए था, जो वित्तीय वर्ष के दौरान 3.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस बीच, एलटीटीएस के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव गुप्ता को वित्त वर्ष 2026 में 3.83 करोड़ रुपए का कुल वेतन मिला, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशत कम था।

एलटीटीएस ने वित्त वर्ष 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 6.75 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 332 करोड़ रुपए रहा। इस तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 8.3 प्रतिशत बढ़कर 2,857.9 करोड़ रुपए हो गया।

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने 1,279.2 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2025 में दर्ज 1,266.7 करोड़ रुपए से मामूली रूप से 0.98 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष के लिए परिचालन से राजस्व 14 प्रतिशत बढ़कर 10,995.9 करोड़ रुपए हो गया।

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में उसके बड़े सौदों की बुकिंग 850 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई। वित्तीय वर्ष के अंत में एलटीटीएस के कर्मचारियों की संख्या 23,830 थी।

--आईएएनएस

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