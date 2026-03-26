एलआईसी को वित्त वर्ष 22 के लिए इनकम टैक्स से मिला डिमांड नोटिस

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बुधवार को बताया कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है।

एलआईसी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मूल्यांकन इकाई ने टैक्स के रूप में 6,146.71 करोड़ रुपए और अतिरिक्त ब्याज के रूप में 953.25 करोड़ रुपए की मांग की है।

बीमा कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश को चुनौती देने की योजना बना रही है और उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करेगी।

टैक्स अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के दौरान किए गए कई समायोजनों के कारण टैक्स डिमांड पैदा हुई है।

इनमें अंतरिम बोनस को आय के रूप में मानना, जीवन सुरक्षा कोष से हुए नुकसान को आय में जोड़ना और नेगेटिव रिजर्व को आय के रूप में मानना ​​शामिल है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एलआईसी द्वारा धारा 80एम के तहत दावा की गई कुछ कटौतियों और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) को जमा करने में देरी से जुड़े ब्याज खर्चों को अस्वीकार कर दिया है।

एलआईसी ने कहा कि इस आदेश का उसके समग्र संचालन या व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय प्रभाव केवल डिमांड नोटिस में दिए गए टैक्स और ब्याज राशि तक ही सीमित है।

यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में किया गया है, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करना अनिवार्य है।

एलआईसी ने भी पुष्टि की है कि यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा कर दी गई है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

हालांकि, बुधवार के सत्र में एलआईसी के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयर 20.90 रुपए या 2.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 779.60 रुपए पर बंद हुआ।

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