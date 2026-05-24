एलआईसी चौथी तिमाही में भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली वित्तीय फर्म बनी

मुंबई, 24 मई (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च अवधि) में 23,400 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली वित्तीय कंपनी बन गई है।

इसके साथ एलआईसी ने वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में एसबीआई को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी का खिताब भी हासिल किया है।

बीते हफ्ते देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस दौरान कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 19,013 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में एलआईसी का प्रदर्शन एसबीआई के साथ देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक से भी अच्छा रहा है।

मार्च तिमाही में एसबीआई को 19,684 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। एचडीएफसी बैंक को इस दौरान करीब 19,221 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।

हालांकि, वार्षिक आधार पर वित्त वर्ष 2026 में कुल मुनाफे के मामले में एसबीआई, एलआईसी से आगे रहा। भारत के सबसे बड़े बैंक ने वित्त वर्ष 26 में 80,032 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एलआईसी का वार्षिक लाभ 57,419 करोड़ रुपए रहा।

निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी 50,147 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ के साथ मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि एचडीएफसी बैंक का वित्त वर्ष 2026 का लाभ 74,670 करोड़ रुपए रहा।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने मार्च तिमाही में 11,378 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

कोल इंडिया ने 10,839 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने 8,598 करोड़ रुपए और एनटीपीसी ने 8,747 करोड़ रुपए का तिमाही लाभ अर्जित किया।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) ने भी इस तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 4,546 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि आरईसी लिमिटेड ने 3,375 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) ने 1,680 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया।

--आईएएनएस

एबीएस/