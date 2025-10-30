अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का आयकर विभाग ने किया सर्वेक्षण, दूसरी तिमाही के नतीजे टले

Oct 30, 2025, 01:15 PM

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। आयकर विभाग ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सर्वेक्षण किया। साथ ही, कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों को टाल दिया है। यह जानकारी बैटरी बनाने वाली कंपनी की ओर से गुरुवार को दी गई।

कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है और इस कार्रवाई का कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं होगा।

कोलकाता के मुख्यालय वाली कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि आयकर विभाग 29 अक्टूबर से भारत में कंपनी के ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर सर्वेक्षण कर रहा है।"

कंपनी ने फाइलिंग में कहा, "कार्यवाही चल रही है और कंपनी विभाग को अपना पूर्ण सहयोग दे रही है।"

एक्साइड की ओर से गुरुवार को दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए जाने थे, लेकिन कंपनी द्वारा फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है और जल्दी ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।

एक्साइड ने कहा, "वर्तमान में, उपरोक्त कार्रवाई के कारण कंपनी के व्यावसायिक संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।"

बैटरी निर्माता ने आगे कहा, "यदि सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत कोई और महत्वपूर्ण अपडेट आवश्यक होता है, तो कंपनी नियामक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।"

इस खबर के बाद, एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट देखी गई। हालांकि, दिन के अंत में कंपनी के शेयर 0.36 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीते एक महीने में शेयर ने 1.93 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है। बीते छह महीने में शेयर ने 8.94 प्रतिशत का सकारात्मक रिटर्न निवेशकों को दिया है।

वहीं, बीते एक साल में शेयर ने 17.64 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

वित्त वर्ष 26 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 275 करोड़ रुपए था। कंपनी की बिक्री 4,695 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान कंपनी का खर्च 4,157 करोड़ रुपए था।

