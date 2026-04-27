एक दिन में 51.8 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण, आपूर्ति नॉर्मल: सरकार

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी अपडेट के अनुसार, शनिवार को 51.8 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। कहा गया कि खुदरा वितरकों पर कुकिंग गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं मिली है।

इसके अलावा, इस वर्ष मार्च से अब तक 5.45 लाख पीएनजी कनेक्शनों को गैसीफाइड किया गया है और अतिरिक्त 2.62 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। बयान में कहा गया है कि 42,500 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

इस बीच, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वितरक स्तर पर हेराफेरी को रोकने के लिए उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रमाणीकरण कोड आधारित डिलीवरी में लगभग 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण समग्र एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद, घरेलू उपयोग के लिए खाना पकाने की गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।

शनिवार को 9,131 मीट्रिक टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी (4.8 लाख 19 किलोग्राम सिलेंडरों के बराबर) की बिक्री हुई, जिससे इस माह की कुल बिक्री 1,64,655 मीट्रिक टन (86.66 लाख 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों के बराबर) हो गई है।

इस बीच, एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। शनिवार को देशभर में 2,100 से अधिक छापे मारे गए।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अचानक निरीक्षण बढ़ा दिए हैं और अब तक 310 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 70 एलपीजी वितरकों को निलंबित किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आगे कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के मद्देनजर, वह देशभर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है।

नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।

--आईएएनएस

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