एक समृद्ध भारत की कल्पना समावेशी विकास के बल पर ही संभव : पीयूष गोयल

Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि पीएम गति शक्ति का उद्देश्य केवल रोड और रेलवे लाइन की प्लानिंग से जुड़ा नहीं रह गया है। हम पीएम गतिशक्ति की मदद से नेशनल प्लानिंग के कहीं अधिक गहन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, "112 आकांक्षी जिलों का एक ही डेटाबेस पर मानचित्रण, यानी 112 आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान, इन आकांक्षी जिलों को अत्यंत समग्र रूप से देखने में हमारी मदद करेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर रहे हैं तो यह समावेशी विकास के बल पर ही संभव है। जब तक देश के 140 करोड़ नागरिकों का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास पूरा नहीं हो सकता। इसलिए, एरिया अप्रोच प्लानिंग के एक टूल के रूप में भी यह किसी क्षेत्र की संपूर्ण योजना है, ताकि उस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक उद्योग को जीवन के सभी पहलुओं का लाभ मिले, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, व्यवसायों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स हो, क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो, पर्यावरणीय नियोजन हो, सुरक्षा हो, खनिजों या खनिज संपदा की क्षमता का दोहन हो या रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन की क्षमता का दोहन हो।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पीएम गतिशक्ति को अगले स्तर पर जाए।

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "अब रिसोर्स मैपिंग या एक्सप्लोरेशन, पवन ऊर्जा की योजना बनाने के लिए, ऑफशोर केबल या भूमिगत केबल की योजना बनाने के लिए, टेलीकॉम और डेटा के लिए ऑप्टिक केबल, भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए समुद्र के नीचे केबल के साथ पीएम गतिशक्ति का दायरा, पैमाना और आकार एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।"

उन्होंने आश्वासन जताते हुए कहा कि पीएम गति शक्ति के साथ हम सरकार के रूप में कार्य करते हुए, पीएम मोदी के इस सपने को विकास के अलगे स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "चार वर्ष पहले शुरू हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने अब तक एक लंबा सफर तय किया है। आज, इसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और विकास के तरीके को बदल दिया है और अधिक स्मार्ट, तेज और सस्टेनेबल विकास की ठोस नींव रखी है।"

उन्होंने जानकारी दी कि इस उपलब्धि को चिह्नित करने वाले कार्यक्रम में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनमें यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस के जरिए पीएम गतिशक्ति फॉर पब्लिक, पीएम गतिशक्ति-ऑफशोर, डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान फॉर 112 एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्टस और एलईएपीएस 2025 अवॉर्ड आदि शामिल हैं।

