एड गुरू पीयूष ने 'उजाला योजना' का एक अत्यंत सुंदर वीडियो तैयार कर देश की जनता को किया समर्पित : पीयूष गोयल

Oct 25, 2025, 06:08 AM

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को 'बटन दबाओ बिजली बचाओ' विज्ञापन का एक वीडियो साझा कर कहा कि हमारा ध्यान केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि हर घर तक ऐसा संदेश पहुंचाने पर था, जो दिल को छू जाए और यहीं पर पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक दशक पूर्व 5 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने मुझे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली महत्वाकांक्षी उजाला (सबके लिये सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "पीएम मोदी की नीतियों और दृष्टिकोण के प्रबल प्रशंसक रहे पीयूष ने एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली वीडियो तैयार किया और उसे देश की जनता को समर्पित किया। यह संदेश लोगों के दिलों में उतर गया और उनकी रचनात्मक प्रतिभा ने ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

उन्होंने योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अब तक, उजाला योजना के माध्यम से 474 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री भारत में सुनिश्चित की जा चुकी है। इससे करोड़ों परिवारों के बिजली बिलों में महत्वपूर्ण बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़े पैमाने पर कमी आई है।

विज्ञापन जगत के दिग्गज पद्मश्री विजेता पीयूष पांडे ने काफी समय तक कोमा में रहने के बाद शुक्रवार को आखिरी सांस ली। उनके निधन पर उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक सभी ने शोक व्यक्त किया। इससे पहले बीते दिन पांडे के निधन पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने दुख जताते हुए कहा था कि वे अपने पीछे एक गहरा खालीपन छोड़ गए हैं, जिसे भरना मुश्किल होगा।

केंद्रीय मंत्री ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा था कि वे उनके ऐसे दोस्त थे, जिनकी चमक उनकी सच्चाई, गर्मजोशी और हाजिरजवाबी में दिखती थी और वे उन्हें हमेशा अपनी यादों में बनाए रखेंगे। उन्होंने पांडे को एडवरटाइजिंग की दुनिया का एक महान हस्ती बताया और कहा कि उनकी क्रिएटिविटी ने कहानी कहने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया और हमें हमेशा याद रहने वाली कहानियां दीं।

