अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ED Summons : ईडी ने अनिल अंबानी को जारी किया नया समन, कहा- सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में हो पेश (लीड-2)

ईडी ने अनिल अंबानी को बैंक फ्रॉड केस में दोबारा समन किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 14, 2025, 03:16 PM
ईडी ने अनिल अंबानी को जारी किया नया समन, कहा- सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में हो पेश (लीड-2)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को सोमवार को बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई।

सूत्रों ने बताया कि पिछले समन के जवाब में अनिल अंबानी ने शुक्रवार को ईडी के सामने वर्चुअल रूप से पेश होने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जांच एजेंसी की ओर से ठुकरा दिया गया था।

अनिल अंबानी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि वह सभी मामलों में ईडी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और वे वर्चुअल माध्यम से पेश हो सकते हैं।

बयान में आगे कहा गया, "अनिल अंबानी को ईडी की ओर से भेजा गया समन फेमा जांच से संबंधित है, न कि पीएमएलए के किसी मामले से इसका जुड़ाव है।"

बयान में आगे कहा गया,"अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक लगभग पंद्रह वर्षों तक कंपनी में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया और कंपनी के डे-टू-डे मैनेजमेंट में कभी शामिल नहीं रहे।"

ईडी ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से तलब किया था। अगस्त में ईडी मुख्यालय में कथित 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में उनसे लगभग नौ घंटे तक कड़ी पूछताछ हुई थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब ईडी ने सोमवार को नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां जब्त की थीं।

--आईएएनएस

 

Anil AmbaniFEMA ProbeBank Fraud Caseed investigationmoney launderingFinancial CrimeReliance ADAG

Related posts

Loading...

More from author

Loading...