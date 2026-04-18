अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

एचडीएफसी बैंक में सीईओ की पुनर्नियुक्ति पर फैसला जल्द, एनआरसी करेगी अंतिम निर्णय; बोर्ड का केकी मिस्त्री को समर्थन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 20, 2026, 04:04 AM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को बताया कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति पर फैसला 'उचित समय' पर लिया जाएगा। फिलहाल यह मामला बैंक की नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी (एनआरसी) के पास विचाराधीन है।

एनडीटीवी प्रॉफिट के एक सवाल के जवाब में बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा ने कहा कि कमेटी सही समय पर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त होने वाला है।

इस बीच, तिमाही नतीजों के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में जगदीशन ने कहा कि वह और भरूचा, दोनों अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री के तीन महीने की तय अवधि से आगे भी इस पद पर बने रहने के पक्ष में हैं, बशर्ते बोर्ड की मंजूरी और नियामकीय प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं।

उन्होंने कहा, "हम सभी चाहते हैं कि मिस्त्री अपना कार्यकाल जारी रखें, लेकिन एनआरसी और बोर्ड द्वारा इस पर विचार करने से पहले कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।"

गौरतलब है कि केकी मिस्त्री को 18 मार्च को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जो पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के एक दिन बाद हुआ था।

जगदीशन ने बताया कि चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया गया है और उसकी रिपोर्ट का सारांश जल्द जारी किया जाएगा। चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में कहा था कि बैंक में कुछ चीजें उनकी व्यक्तिगत सोच और मूल्यों से मेल नहीं खाती थीं, हालांकि उन्होंने किसी गलत काम से जुड़ी बात से इनकार किया था।

दुबई शाखा में एटी-1 बॉन्ड की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) के आरोपों पर जगदीशन ने साफ किया कि बैंक ने ऐसे बॉन्ड रिटेल ग्राहकों को नहीं बेचे और निवेशकों को जोखिम की पूरी जानकारी थी।

इससे पहले बैंक ने अपने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे भी जारी किए, जिसमें उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8 प्रतिशत बढ़कर 20,350 करोड़ रुपए हो गया।

शुक्रवार को शेयर बाजार में बैंक का शेयर 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 800 रुपए पर बंद हुआ। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 1,020.50 रुपए और निम्नतम स्तर 726.65 रुपए है। वहीं बैंक का मार्केट कैप 6.13 लाख करोड़ रुपए है।

--आईएएनएस

डीबीपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...