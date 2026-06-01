एआईओएनओएस और ब्लैक बॉक्स ने किया रणनीतिक गठबंधन, एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन पर मिलकर करेंगे काम

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। ग्लोबल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटर कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और एआई-आधारित एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी एआईओएनओएस ने सोमवार को एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उद्यमों को बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर मापने योग्य व्यावसायिक परिणामों तक, एआई परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करना है।

यह गठबंधन ब्लैक बॉक्स की डिजिटल अवसंरचना विशेषज्ञता को, जिसमें डेटा सेंटर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, आधुनिक कार्यस्थल समाधान और प्रबंधित सेवाएं शामिल हैं, एआईओएनओएस के अनुप्रयुक्त एआई प्लेटफॉर्म और डोमेन-आधारित समाधानों के साथ जोड़ता है, जिससे संगठनों को हर स्तर पर सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए एआई का निर्माण, तैनाती और प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

सी.पी. गुरनानी और संजीव वर्मा इस गठबंधन के वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करेंगे और उद्यमों और हाइपरस्केलर्स में डिजिटल प्रभाव को बढ़ावा देंगे।

एआईओएनओएस के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष सी.पी. गुरनानी ने कहा, "भारत एक असाधारण मोड़ पर है। हम केवल एआई का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्यात कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि दुनिया बड़े पैमाने पर बुद्धिमान प्रौद्योगिकी को कैसे तैनात करेगी। एआईओएनओएस और ब्लैक बॉक्स के बीच यह गठबंधन इसी विश्वास की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। ब्लैक बॉक्स 35 से अधिक देशों में डेटा सेंटर, एंटरप्राइज नेटवर्क और आईओटी को कवर करने वाला डिजिटल अवसंरचना इंजन लाता है, और साथ मिलकर हम भौतिक स्तर से एआई अनुप्रयोग स्तर तक की पूरी यात्रा को कवर करते हैं।"

दोनों कंपनियां भारत, उत्तरी अमेरिका, ईएमईए और एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्योग-केंद्रित समाधान विकसित करने और बाज़ार में प्रवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करेंगी। भारत में, एक प्रमुख फोकस क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकोसिस्टम होगा, जहां यह गठबंधन जीसीसी को एआई-तैयार बुनियादी ढांचा बनाने, उद्यम-स्तरीय एआई समाधान तैनात करने और बुद्धिमान, स्केलेबल संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है जो उनके वैश्विक मूल संगठनों के साथ सहजता से एकीकृत होते हैं।

ब्लैक बॉक्स के अध्यक्ष और सीईओ संजीव वर्मा ने कहा, “एआई परिवर्तन एक मजबूत डिजिटल नींव से शुरू होता है, और ब्लैक बॉक्स मिशन-क्रिटिकल बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और प्रबंधित सेवाओं के माध्यम से उस नींव को सक्षम बनाता है जो दुनिया भर में उद्यम संचालन को शक्ति प्रदान करते हैं। एआईओएनओएस के अनुप्रयुक्त एआई प्लेटफार्मों और डोमेन विशेषज्ञता के साथ मिलकर, हम संगठनों को एआई महत्वाकांक्षा से व्यापक स्तर पर एआई की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे, संचालन और बुद्धिमत्ता को जोड़कर मापने योग्य व्यावसायिक मूल्य सृजित कर सकते हैं।”

उद्यमों के लिए, यह गठबंधन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ओटी/आईओटी कनेक्टिविटी से लेकर उद्योग-विशिष्ट एआई समाधानों तक, संपूर्ण प्रौद्योगिकी स्टैक में एआई को अपनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें सुरक्षा, लचीलापन और शासन प्रत्येक स्तर पर अंतर्निहित हैं। प्रत्येक जुड़ाव मापने योग्य व्यावसायिक परिणामों पर आधारित है, जिसमें उत्पादकता में सुधार, लागत अनुकूलन, राजस्व वृद्धि और प्रतिस्पर्धी अंतर शामिल हैं, जो एक ही, वैश्विक स्तर पर सक्षम, संपूर्ण गठबंधन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

एआईओएनओएस की मुख्य परिचालन अधिकारी सिम्मी धामिजा ने कहा,"उद्यमों को एआई के प्रति और अधिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक ऐसे भागीदार की आवश्यकता है जो उनके पूरे व्यवसाय में एआई को वास्तविकता में बदल सके। यह गठबंधन ठीक इसी उद्देश्य से बनाया गया है। एआईओएनओएस एआई प्लेटफॉर्म, डेटा क्षमताएं और वर्टिकल इंटेलिजेंस प्रदान करता है। ब्लैक बॉक्स वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर और वितरण क्षमता प्रदान करता है। साथ मिलकर, हम उद्यमों को एक एकल, जवाबदेह साझेदारी प्रदान करते हैं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर से इंटेलिजेंस तक, रणनीति से परिणामों तक, परिवर्तन की पूरी यात्रा का स्वामित्व रखती है।"

--आईएएनएस

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