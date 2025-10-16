एआई पीसी की मांग के कारण तीसरी तिमाही में ग्लोबल पीसी शिपमेंट में 8.2 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। 2025 की तीसरी तिमाही में पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) शिपमेंट वैश्विक स्तर पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 6.99 करोड़ यूनिट हो गया। यह वृद्धि विंडोज 10 एंड-ऑफ-सपोर्ट (ईओएस) रिफ्रेश साइकिल और एआई पीसी की बढ़ती मांग के कारण दर्ज की गई।

गार्टनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई पीसी सेगमेंट 2025 में शिपमेंट में 31 प्रतिशत की हिस्सेदारी तक पहुंच जाएगा, जो 2024 में 15 प्रतिशत था। यह बाजार की प्राथमिकताओं और इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

गार्टनर के शोध प्रमुख ऋषि पाधी ने कहा, "2025 की तीसरी तिमाही में, दुनिया भर में पीसी शिपमेंट अधिकांश क्षेत्रों में विंडोज 10 एंड-ऑफ-सपोर्ट (ईओएस) रिफ्रेश साइकिल द्वारा संचालित थे, जबकि उत्तरी अमेरिका की वृद्धि 1.6 प्रतिशत तक सीमित रही क्योंकि अनुमानित आयात शुल्क के कारण वर्ष की पहली छमाही में मांग में तेजी आई थी।"

ऋषि पाधी ने आगे कहा कि इंडस्ट्री ऑन-डिवाइस एआई क्षमताओं के लिए इंटीग्रेटेड एनपीयू वाले एआई पीसी की ओर भी रुख कर रहा है।

उन्होंने बताया कि हालांकि, लगातार भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण कम कीमतों पर उपभोक्ता मांग सुस्त बनी हुई है। उपभोक्ता अब भी सतर्क खर्च व्यवहार दिखा रहे हैं, पीसी खरीदने में देरी कर रहे हैं और प्रमोशनल ऑफर्स की तलाश कर रहे हैं।

2025 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर में टॉप पांच वेंडर रैंकिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। टॉप पांच वेंडर में लेनोवो ने ग्लोबल पीसी शिपमेंट में सालाना आधार पर 16.6 प्रतिशत की सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, सभी टॉप पांच वेंडर्स ने तीसरी तिमाही में शिपमेंट में वृद्धि दर्ज की।

लेनोवो ने लगभग 19.4 मिलियन यूनिट बेचकर बाजार में अग्रणी स्थान बनाए रखा और 27.8 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की। एचपी इंक ने लगभग 1.5 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट की, जिससे कंपनी को 21.5 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई, जो 2024 की तीसरी तिमाही से 10.6 प्रतिशत की वृद्धि है। डेल, एप्पल और आसुस ने लगभग 1.02 करोड़, 62 लाख और 54 लाख यूनिट्स की शिपमेंट की।

--आईएएनएस

एसकेटी/