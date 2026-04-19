एआई के बढ़ते चलन के कारण टेक सेक्टर में 2026 में छंटनी में हो सकती है बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 2026 की पहली तिमाही में छंटनी में बढ़ोतरी की है और 95 कंपनियों ने कुल 73,200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है।
लेऑफ्स.एफवाईआई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो हफ्तों में कर्मचारियों की छंटनी में एक बार से फिर तेजी आई है। स्नैप, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, मेटा प्लेटफॉर्म्स और ओरेकल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने हाल ही में छंटनी की घोषणा की है, क्योंकि कंपनियां लागत कम करने और एआई की ओर संसाधन लगाने के लिए अपने संचालन को सुव्यवस्थित कर रही हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप ने कहा कि वह लगभग 1,000 नौकरियां यानी अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग 16 प्रतिशत कम करेगा और दक्षता बढ़ाने एवं विकास को गति देने के लिए 300 से अधिक खाली पदों को समाप्त करेगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी इवान स्पीगल ने कहा कि एआई के विकसित होने से दोहराव वाले कार्यों का स्वचालन संभव हो रहा है, और संचालन को सुव्यवस्थित करने से कंपनी को 2026 की दूसरी छमाही तक 500 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है, जबकि छंटनी लागत 95 मिलियन डॉलर से 130 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है।
कंपनी ने अपने अमेरिका स्थित कर्मचारियों के लिए चार महीने का छंटनी वेतन, निरंतर स्वास्थ्य सेवा और इक्विटी वेस्टिंग की घोषणा की।
कई रिपोर्टों के अनुसार, वॉल्ट डिज्नी कंपनी नए सीईओ जोश डी'अमारो के नेतृत्व में अपने पहले बड़े पुनर्गठन के तहत लगभग 1,000 पदों की छंटनी करने की योजना बना रही है।
मेटा प्लेटफॉर्म्स भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती जारी रखे हुए है, जिसके तहत कैलिफोर्निया के बरलिंगेम और सनीवेल स्थित कार्यालयों में 198 पदों पर छंटनी की योजना है। मार्च में, मेटा ने भर्ती, बिक्री और संचालन विभागों में पहले ही 700 पदों की छंटनी कर दी थी, जिसमें रियलिटी लैब्स डिवीजन के पद भी शामिल थे।
जनवरी में, कंपनी ने ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी डिवीजनों से 1,500 नौकरियों में कटौती की घोषणा की थी।
अमेरिकी तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल ने अपने एआई डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई है, वहीं अमेजन ने हाल ही में अपनी एआई पुनर्गठन योजना के तहत 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है।
ओरेकल में छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में भारत भी शामिल है, जहां अनुमानों के अनुसार क्लाउड, स्वास्थ्य सेवा, बिक्री और नेटसुइट डिवीजनों में लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
तकनीकी उद्योग के कई प्रमुख नेताओं का कहना है कि कंप्यूटर पर निर्भर अधिकांश उच्च-स्तरीय पदों को अगले 12 से 18 महीनों के भीतर स्वचालित किया जा सकता है।
--आईएएनएस
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