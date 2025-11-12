अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Diwali Sales : उम्मीद से अच्छी रही दीपावली पर स्मार्टफोन की बिक्री, जीएसटी सुधार से ग्राहकों की खरीदारी क्षमता बढ़ी : दुकानदार

दीपावली पर स्मार्टफोन बिक्री में उछाल, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की मांग बढ़ी
Nov 13, 2025, 07:35 AM
मुंबई: इस साल दीपावली पर स्मार्टफोन्स की बिक्री उम्मीद से अच्छी रही है और जीएसटी की दरें कम होने से ग्राहकों की खरीदारी करने की क्षमता में सुधार हुआ है। यह जानकारी दुकानदार की ओर से बुधवार को दी गई।

चंडीगढ़ में मोबाइल शॉप चलाने वाले दुकानदार अनिल ढींगरा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि इस दीपावली के सीजन में मोबाइल फोन की बिक्री उम्मीद से अच्छी रही है। इसकी वजह जीएसटी सुधार होना है। हालांकि, मोबाइल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अन्य चीजों पर टैक्स कम होने से लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ गई है।

उन्होंने आगे बताया कि इस साल 17 सीरीज में लॉन्च होने के कारण आईफोन का काफी क्रेज देखने को मिला है, जिससे आईफोन की बिक्री 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। अन्य फोन की मांग भी काफी अच्छी रही है। 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक के स्मार्टफोन की बिक्री में बढ़त देखी गई है।

दूसरे दुकानदार अमनदीप सिंह ने कहा कि इस साल बिक्री काफी अच्छी रही है। इसकी वजह जीएसटी कम होना और कंपनियों की ओर से अच्छे ऑफर लॉन्च किए जाना है। इस साल 9,000 रुपए से लेकर 36,000 रुपए तक के एंड्रॉयड फोन की मांग अच्छी रही है।

उन्होंने आगे कहा कि नए लॉन्च के कारण आईफोन की बिक्री भी काफी अच्छी रही है और मुझे लगता है कि इस सीजन पूरे भारत में आईफोन से 5 मिलियन से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई है।

गुजरात के अहमदाबाद में दुकानदार यशवंत ने कहा कि इस साल एंड्रॉयड फोन विशेषकर सैमसंग और विवो के फोन की ज्यादा बिक्री हुई है। इस दीपावली पर 15,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के स्मार्टफोन की ज्यादा बिक्री हुई। वही, आईफोन की बिक्री पिछले साल से अधिक रही है, लेकिन बजट में एंड्रॉयड फर्स्ट चॉइस बना हुआ है।

--आईएएनएस

 

 

