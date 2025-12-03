डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट पर सीईए नागेश्वरन ने कहा, महंगाई और निर्यात पर कोई असर नहीं

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट पर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि इससे महंगाई और निर्यात पर कोई असर नहीं होगा।

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह बयान सीआईआई के कार्यक्रम के साइडलाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया।

डॉलर के मुकाबले रुपए में पिछले कई सत्रों से गिरावट देखी जा रही है और यह 90 के स्तर के पार निकल गया है।

उन्होंने आगे कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में अगले साल सुधार देखने को मिलेगा।

अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में 2025 में अब तक 5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। आरबीआई रुपए में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए डॉलर भी बेच रहा है, लेकिन फॉरेक्स की दिक्कतों की वजह से इसे एक हद से अधिक नहीं किया जा सकता।

रुपए में गिरावट की वजह कमजोर विदेशी निवेश, बड़ी ऑफशोर पॉजिशनिंग और भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता है।

एनालिस्ट ने कहा कि मार्केट का माहौल चिंताजनक बना हुआ है क्योंकि ट्रेडर्स रुपए में स्थिरता के संकेतों और भारत एवं अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

एक एनालिस्ट ने कहा, "भारत-अमेरिका ट्रेड डील होने पर रुपए की गिरावट रुक जाएगी और इसका तेजी भी आ सकती है। हालांकि, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि डील के हिस्से के तौर पर भारत पर क्या टैरिफ लगाए जाएंगे।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी और यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 31.46 अंक की मामूली गिरावट के साथ 85,106.81 और निफ्टी 46.20 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,986 पर बंद हुआ।

बाजार को संभालने का काम आईटी और फाइनेंशियल शेयरों ने किया। सूचकांकों में निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 0.13 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा फार्मा, मीडिया और सर्विसेज सूचकांक भी हरे निशान में बंद हुए।

--आईएएनएस

एबीएस/