अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

डाक विभाग ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया : केंद्र

Dec 05, 2025, 03:55 AM

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि डाक विभाग ने गति, भरोसा और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने जैसे जरूरी कदम उठाए हैं।

राज्यसभा में एक सवाल का लिखित में उत्तर देते हुए केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा, "डाक विभाग ने देश भर में अपनी पार्सल सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें देश भर में स्टैंडर्ड सिस्टम के जरिए स्पीड, भरोसा और उपभोक्‍ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाना शामिल है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाकघर ने मैकेनाइज्ड और डेडिकेटेड पार्सल डिलीवरी के लिए नोडल डिलीवरी सेंटर के साथ लास्ट-माइल डिलीवरी को बेहतर बनाया गया है। एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) 2.0 प्रोजेक्ट के तहत, रियल-टाइम डिलीवरी अपडेट, ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी और ई-कॉमर्स और दूसरे कस्टमर्स के साथ एपीआई इंटीग्रेशन शुरू किया गया है।

मेल और पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमपीओपी) के तहत ऑटोमेशन, स्टैंडर्ड वर्कफ्लो और पार्सल सॉर्टर और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए एंड-टू-एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया गया है।

पेम्मासानी के मुताबिक,विभाग बड़ी ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रहा है और पार्सल डिलीवरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय समेत कई सरकारी मंत्रालयों को सर्विस दे रहा है। इसके अलावा, एमएसएमई, कारीगरों, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और छोटे बिजनेस, खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए 1,013 डाक घर निर्यात केन्‍द्र (डीजीएनके) बनाए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने “नो यूअर डिजीपिन” एप्लिकेशन शुरू किया है। यह नेशनल डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की बेसिक लेयर है।

एड्रेस-एज-ए-सर्विस (एएएएस) - एड्रेस डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी सर्विसेज की रेंज - के लिए एक डीपीआई विकसित करने के लिए, डिपार्टमेंट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ‘ध्रुव’ को फाइनल किया है, जिसका मकसद एड्रेस इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पहचान देना है, जो असरदार गवर्नेंस, सबको साथ लेकर चलने वाली सर्विस डिलीवरी और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है।

--आईएएनएस

एबीएस/

