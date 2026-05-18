अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

डोडला डेयरी का चौथी तिमाही में मुनाफा 2.3 प्रतिशत गिरकर 55.4 करोड़ रुपए रहा, मार्जिन में भारी गिरावट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 06:06 AM

मुंबई, 17 मई (आईएएनएस)। डोडला डेयरी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 2.3 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट दर्ज की है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि जनवरी से मार्च अवधि में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 2.3 प्रतिशत कम होकर 55.4 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 56.7 करोड़ रुपए पर था।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी की परिचालन से आय सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 845 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 807.8 करोड़ रुपए था। इसकी वजह कंपनी के डेयरी बिजनेस में उछाल आना है।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी का परिचालन प्रदर्शन कमजोर रहा है। ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 56.5 प्रतिशत कम होकर 29 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह 66.6 करोड़ रुपए था। इस दौरान ईबीआईटीडीए मार्जिन कम होकर 3.4 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 8.2 प्रतिशत था।

तिमाही नतीजों के साथ-साथ, कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 10 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 5 रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

कंपनी ने लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 7 जुलाई, 2026 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। कंपनी की 31वीं एजीएम 14 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे भारतीय समयानुसार आयोजित की जाएगी।

शुक्रवार के कारोबार सत्र में, नतीजों की घोषणा से पहले, डोडला डेयरी के शेयर 2.5 प्रतिशत से अधिक गिरकर बंद हुए। पिछले छह महीनों में, शेयर लगभग 15.6 प्रतिशत, या लगभग 200 रुपए गिर चुका है, और वर्तमान बाजार मूल्य 1,025 रुपए है। शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 1,525 रुपए है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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