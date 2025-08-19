Chinese Companies Global South: अमेरिकी टैरिफ के चलते ग्लोबल साउथ का रुख कर रही हैं चीनी कंपनियां : एसएंडपी ग्लोबल

नई दिल्ली: बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और धीमी घरेलू अर्थव्यवस्था के कारण दिग्गज चीनी कंपनियां ग्लोबल साउथ का रुख कर रही हैं। यह जानकारी एसएंडपी ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट में दी गई।

एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस ट्रेंड में 2018 के बाद से तेजी देखने को मिली है।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के चार्ल्स चांग ने कहा कि चीन और ग्लोबल साउथ के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। चीन इस रीजन को अपना 50 प्रतिशत से अधिक माल निर्यात करता है, जिसमें कुल वैल्यू 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका और पश्चिम यूरोप के किए जाने वाले निर्यात की संयुक्त वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।

चांग ने कहा कि बढ़ते व्यापार और निवेश ने इन बाजारों में चीनी कंपनियों के लिए अवसर सुरक्षित किए हैं। ग्लोबल साउथ में अपने शीर्ष 20 व्यापारिक साझेदारों के साथ चीन का व्यापार इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत है।

चांग ने कहा, "ये निवेश कार्यान्वयन के लिए बड़े जोखिम लेकर आते हैं, लेकिन इनके जारी रहने की संभावना है , क्योंकि यह न केवल नए शुल्कों से बचने या संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि अंतिम बाजारों को विकसित करने और अमेरिकी बिक्री पर निर्भरता कम करने के लिए भी है।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे-जैसे वे ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ते रहेंगे, इसका परिणाम ग्लोबल कॉमर्स की एक नई व्यवस्था हो सकती है जहां दक्षिण-दक्षिण व्यापार आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा और चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरेंगी।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी कंपनियां न केवल वैश्विक दक्षिण क्षेत्रों के माध्यम से पुनः निर्यात के लिए माल भेज रही हैं, बल्कि वहां उनका उत्पादन भी बढ़ा रही हैं। इसके लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया में देश के चार सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में चीनी कंपनियों का निवेश पिछले एक दशक में चौगुना होकर औसतन 8.8 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष हो गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नए टैरिफ चीनी कंपनियों को ऐसे बाजारों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं जो नीतियों को सुगम बनाने या चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को गहरा करने जैसे आकर्षक कारक प्रदान करते हैं।

बीजिंग ने हाल ही में कहा है कि वह ग्लोबल साउथ के उदय को विकास का भविष्य मानता है। यह दृष्टिकोण कई प्रमुख चीनी कंपनियों की मुख्य रणनीतियों और योजनाओं में दिखता है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल साउथ में विकासशील दुनिया का अधिकांश भाग शामिल है।