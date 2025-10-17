अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

छत्तीसगढ़ : जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से रायपुर के बाजारों में लौटी रौनक, व्यापारी और ग्राहक उत्साहित

Oct 17, 2025, 01:58 AM

रायपुर, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएसटी स्लैबों में कटौती के बाद सितंबर 2025 में महंगाई दर घटकर 1.5 प्रतिशत पर आ गई है, जो 99 महीनों का सबसे निचला स्तर है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में भी कमी आई है और यह दर घटकर 1.4 प्रतिशत पर पहुंची है। जीएसटी सुधार और टैक्स रेशनलाइजेशन के चलते इस त्योहारी सीजन में लोगों को खरीदारी में राहत मिलने लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी इससे अछूता नहीं है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है। इसका सीधा असर खरीदारों और परिवारों के बजट पर दिख रहा है। रायपुर के बाजारों में जब ग्राहकों और दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने माना कि जीएसटी टैक्स स्लैब में कमी से कीमतों में गिरावट आई है। नई दरें लागू होने के बाद दुकानदार कम दामों पर सामान बेच पा रहे हैं, जिससे बिक्री में इजाफा हुआ है।

त्योहारी सीजन के चलते बाजार में भीड़ बढ़ी है और लोग उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं।

रायपुर के एक स्थानीय व्यापारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जहां से हम होलसेल में सामान लाते थे, वहां भी कीमतें घटी हैं। इससे हमें फायदा हुआ है और हम ग्राहकों को कम दामों पर सामान दे पा रहे हैं।"

एक बाइक शोरूम के एक्जीक्यूटिव ने बताया, "जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद बाइकों की कीमतों में कमी आई है। बिक्री बढ़ी है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी काफी सकारात्मक है। इसे वाकई ‘बचत उत्सव’ कहा जा सकता है।"

ओम ट्रेड्स के थोक राशन विक्रेता आशीष अग्रवाल ने जीएसटी सुधार को लाभदायक बताया और कहा, "हमारे एफएमसीजी रेंज में कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और बेबी डायपर, जिन पर 12-13 प्रतिशत जीएसटी का लाभ मिला है।"

एक अन्य ने कहा, "जमीनी स्तर पर देखा जाए तो दीपावली के कई उत्पादों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। यहां तक कि हम जो चीजें खरीदते हैं, जैसे दीये और मोमबत्तियां, उनकी कीमत भी कम हो गई है।"

ग्राहकों ने भी माना कि इस बार कम दामों की वजह से त्योहारी खरीदारी में सहूलियत हो रही है और वे पहले से अधिक सामान खरीद पा रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि टैक्स रेशनलाइजेशन का सीधा फायदा बिजनेस पर दिख रहा है। जीएसटी सुधार और महंगाई में गिरावट से बाजार में रौनक लौट आई है।

