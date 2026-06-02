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चाय बागान समुदायों और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही असम सरकार: सीएम सरमा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 02:30 AM
चाय बागान समुदायों और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही असम सरकार: सीएम सरमा

गुवाहाटी, 2 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और ग्रामीण इलाकों के कल्याण एवं विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान चाय बागान क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों से सरकार को बड़ी संख्या में सुझाव और प्रतिक्रियाएं मिली थीं। लोगों ने आवास, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं और मांगें सरकार के सामने रखी थीं, जिन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई गांवों और चाय बागान क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वर्षों से लंबित मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं और विकास योजनाओं की मांग प्रमुख रूप से सामने आई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने की स्पष्ट दृष्टि के साथ काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और चाय बागान क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार भी असम में विभिन्न विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण संपर्क मार्गों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और कृषि विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों से कई सुझाव और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। सरकार स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद जारी रखेगी ताकि उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि चाय बागान क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे।

राज्य के समग्र विकास की बात करते हुए सरमा ने कहा कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में संतुलित प्रगति के जरिए असम और अधिक मजबूत बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में समावेशी और दीर्घकालिक विकास के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर काम करती रहेगी।

--आईएएनएस

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