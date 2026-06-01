अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

चौथी तिमाही में मुनाफा घटने का असर, आईनॉक्स विंड का शेयर करीब 10 प्रतिशत फिसला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। आईनॉक्स विंड के शेयर सोमवार को वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में करीब 10 प्रतिशत तक फिसल गए। इसकी वजह कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में खराब नतीजे पेश करना था।

विंड एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 105.68 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 190.34 करोड़ रुपए से लगभग 45 प्रतिशत कम है।

मुनाफे में यह गिरावट तिमाही के दौरान परिचालन व्यय में तेज वृद्धि के कारण हुई।

चौथी तिमाही में कंपनी की परिचालन से कुल आय 1,305.50 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 1,310.65 करोड़ रुपए से मामूली रूप से कम है।

कुल व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,103.01 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,161.59 करोड़ रुपए हो गया, जिससे आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

तिमाही प्रदर्शन में कमजोरी के बावजूद, इनॉक्स विंड ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक उसका ऑर्डर बुक 3.1 गीगावॉट पर मजबूत बनी हुई है, जिससे दो साल से अधिक समय के लिए आय की स्पष्टता सुनिश्चित होती है।

कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन पर दबाव का कारण क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों, उपकरण और घटकों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक व्यवधानों, रसद संबंधी बाधाओं और चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण के बीच ग्राहकों द्वारा भुगतान में देरी को बताया।

कंपनी ने कहा कि इन कारकों के कारण तिमाही के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक बनी रही।

परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि इनॉक्स विंड का वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी कम रहा।

ब्रोकरेज के अनुसार, आय 2,150 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 1,240 करोड़ रुपए रही।

इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) लागत में साल-दर-साल 95 प्रतिशत की वृद्धि के कारण परिचालन लाभ मार्जिन एक वर्ष पहले के 19.9 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण ईबीआईटीडीए अनुमानों से लगभग 45 प्रतिशत कम रहा।

जमीनी स्तर पर मौजूद कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए, नुवामा ने वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के लिए अपने कार्यान्वयन पूर्वानुमानों को क्रमशः 1.6 गीगावाट और 2 गीगावाट के अनुमानों से घटाकर 1.4 गीगावाट और 1.75 गीगावाट कर दिया है।

खबर लिखे जाने तक आईनॉक्स विंड का शेयर 10.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83.61 रुपए पर था।

--आईएएनएस

एबीएस

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