चेन्नई एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की करीब 100 उड़ानें रद्द हुईं, एयरलाइन ने संकट से निपटने के लिए बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप

चेन्नई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में संकट लगातार छठवें दिन जारी है और रविवार को करीब चेन्नई एयरपोर्ट पर 100 के करीब उड़ानें रद्द हुई हैं।

बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्री असमंजस में हैं। इसके कारण एयरपोर्ट पर मौजूद एयरलाइन के काउंटर्स पर वैकल्पिक उड़ान, रिफंड और रीबुकिंग के लिए यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है।

लगातार उड़ानों के रद्द होने पर एयरलाइन की ओर से रविवार को बयान जारी कर कहा गया कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) के निदेशक मंडल की बैठक उसी दिन हुई जब पहली बार उड़ानों के रद्द होने और देरी की समस्या सामने आई। इस पर निदेशक मंडल के सदस्यों ने संकट की प्रवृत्ति और आकार के बारे में प्रबंधन से जानकारी ली।

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक के बाद एक सत्र आयोजित किया गया, जो केवल बोर्ड के सदस्यों तक ही सीमित था, जिसमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें अध्यक्ष विक्रम सिंह मेहता; बोर्ड के निदेशक ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटेकर और अमिताभ कांत, और सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल थे।

यह समूह स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठकें कर रहा है और प्रबंधन द्वारा सामान्य परिचालन बहाल करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा, कई बार टेलीफोन पर चर्चा हुई है, जिसमें उन निदेशकों के साथ भी चर्चा हुई है, जो सीएमजी के सदस्य नहीं हैं।

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य, व्यावहारिक रूप से यथासंभव शीघ्रता से, हमारे ग्राहकों और अन्य हितधारकों की कठिनाइयों का समाधान करना है, साथ ही एयरलाइन के नेटवर्क में परिचालन को तेजी से सुचारू करना है। निदेशक मंडल हमारे ग्राहकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, रद्दीकरण पर धनवापसी सुनिश्चित करने और संकट की अवधि के दौरान रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण पर छूट प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/