चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की औसत मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी और मांग में कमी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक नीति पॉलिसी को देखते हुए अगर विकास दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कमजोर होती है तो लेटेस्ट इंफ्लेशन रीडिंग्स रेट कट को बढ़ावा दे सकती है।

रेटिंग एजेंसी ने कमजोर डॉलर, मजबूत युआन और मैनेज किए जा सकने वाले चालू खाता घाटा और अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर उम्मीदों को देखते हुए वित्त वर्ष 26 के अंत तक यूएस डॉलर/रुपया के अपने अनुमान को 85-87 पर बनाए हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 2025-26 में औसत आधार पर 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्तमान के 21 प्रतिशत से घटकर 2030 तक जीडीपी के 16 प्रतिशत हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान 20 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ा दिया गया है।

कुल मिलाकर निरतंर अनिश्चितता के बीच विकास के जोखिम नकारात्मक बने हुए हैं।

पेट्रोलियम निर्यात ने भारत के कुल निर्यात को प्रभावित किया। बावजूद इसके भारत का नॉन-पेट्रोलियम निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, चालू वित्त वर्ष इसी समान अवधि में नॉन-पेट्रोलियम गुड्स के नेतृत्व में आयात को लेकर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत का अमेरिका को निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 13 प्रतिशत बढ़ा है, इस वृद्धि के साथ अमेरिका मर्चेंडाइज गुड्स के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जिसकी भारत के कुल निर्यात में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और पेट्रोलियिम प्रोडक्ट्स को छोड़कर अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

एसकेटी/