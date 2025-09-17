अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ब्याज दरों पर फेड के निर्णय से पहले भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सरकारी बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

Sep 17, 2025, 06:42 PM

मुंबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 313.02 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,693.71 और निफ्टी 91.15 अंक या 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,330.25 पर था।

बाजार की तेजी का नेतृत्व पीएसयू बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक 2.61 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी आईटी (0.65 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.55 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.41 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.74 प्रतिशत) की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ।

वहीं, निफ्टी फार्मा (0.10 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.14 प्रतिशत) और निफ्टी मेटल (0.50 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एसबीआई, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एमएंडएम, एशियन पेंट्स और सन फार्मा टॉप गेनर्स थे। बजाज फिनसर्व, टाइटन, आईटीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और एचसीएल टेक टॉप लूजर्स थे।

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 49 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,848.55 और निफ्टी स्मॉलकैप 124.85 अंक या 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,423.20 पर बंद हुआ।

जानकारों ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक दिशा में जाने के कारण भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। स्थिर भारतीय रुपए से भी निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। निवेशक ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों पर फैसले का ऐलान आज देर रात किया जाएगा। जानकारों के अनुसार, अमेरिकी फेड ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 223 अंक या 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,604 और निफ्टी 69 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,308 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

